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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'

छठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने राज ठाकरे की राजनीति समाप्त कर दी है. सुर्खियों में रहने के लिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. आस्था पर सियासत नहीं होनी चाहिए.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 10:55 PM (IST)
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जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के छठ पर्व को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज ठाकरे लंपट हैं, छठ लोक आस्था का पर्व है, उसपर राजनीति कर रहे हैं. आस्था पर सियासत नहीं होनी चाहिए. 

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, ''जनता ने राज ठाकरे की राजनीति समाप्त कर दी है. सुर्खियों में रहने के लिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. ये आदमी राजनीति के लायक नहीं है.''

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'राज ठाकरे का अपना कोई स्पष्ट राजनीतिक रुख नहीं'

इससे पहले शनिवार (14 नवंबर) को भी जन सुराज के संस्थापक ने राज ठाकरे पर हमला बोला था. उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जैसे लोगों को जब कोई नहीं पूछता, तब वे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली देकर मीडिया में जगह बनाने की कोशिश करते हैं. राज ठाकरे का अपना कोई स्पष्ट राजनीतिक रुख नहीं है. उनका एकमात्र एजेंडा किसी भी तरह मीडिया में बने रहना है.''

छठ पर लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बिहार आगे बढ़े- प्रशांत किशोर

पटना में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, ''मेरी जिम्मेदारी है कि अपने बांकीपुर क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर जाऊं, व्रतियों, श्रद्धालुओं से मिलूं और शुभकामनाएं दूं. छठ पर लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बिहार आगे बढ़े.''

पहली बार पटना में काफी सफाई दिख रही- प्रशांत किशोर

उन्होंने ये भी कहा कि छठ पर्व पर पटना में पहली बार काफी सफाई दिख रही, क्योंकि साफ-सफाई को लेकर आम लोग संकल्पित हैं. डूबते सूर्य मतलब अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है. ये बिहार की संस्कृति है. इसका मतलब है जिसका अस्त हो रहा है, उसका अगले दिन उदय भी होगा. 

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों पर भी प्रशांत किशोर ने कहा, ''जो लोग सत्ता में होते हैं वो विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराते हैं, इसमें नयी बात कुछ नहीं है.'' बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैप करने के आरोप लगाए हैं.

छठ पर खेसारी लाल यादव का फूटा गुस्सा, पूछा- हमारी आस्था ही निशाने पर क्यों?

Published at : 15 Nov 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor राज ठाकरे BIHAR NEWS Chhath Puja 2026
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