च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर

श्रीराम लागू हिंदी और मराठी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बना दिया. उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वह डॉक्टर थे और ईएनटी सर्जन के रूप में काम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब एक च्यवनप्राश के विज्ञापन को लेकर उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द हो गया. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक्टर का अपना पक्ष भी काफी अलग था.

श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और ईएनटी सर्जन बने. वह पुणे के साथ तंजानिया में भी डॉक्टर का काम कर चुके थे, हालांकि डॉक्टर बनने के दौरान ही उनका जुड़ाव रंगमंच से हो गया था. मेडिकल कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ एक्टिंग का शौक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया. वह एक तरफ मरीजों का इलाज करते थे तो दूसरी तरफ नाटकों में हिस्सा लेते थे. आखिरकार उन्होंने एक्टिंग को ही अपना पूरा समय देने का फैसला किया.

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च्यवनप्राश के एडवरटाइजमेंट पर हुआ विवाद

साल 1980 में श्रीराम लागू एक च्यवनप्राश के विज्ञापन में नजर आए. उस समय डॉक्टर होने के बावजूद किसी सामान का विज्ञापन देना उनके पेशे के नियमों के खिलाफ माना गया. इस मामले ने उन्हें काफी चर्चा में रखा और मेडिकल काउंसिल की ओर से उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द किए जाने की खबर सामने आई. इसके बाद उन्हें डॉक्टर लाइन में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं रही.

डॉक्टर से एक्टर बने श्रीराम लागू ने रंगमंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाई. मराठी नाटक 'नटसम्राट' में गणपतराव बेलवलकर का किरदार उनकी एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी कामयाबी में गिना जाता है. इस भूमिका में उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग रंगकर्मी का दर्द दिखाया, जो कभी मंच का सितारा था, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनों के बीच ही अकेला पड़ जाता है. उनकी एक्टिंग की गहराई ने इस किरदार को मराठी रंगमंच की पहचान बना दिया.

हिंदी फिल्मों में भी छोड़ी छाप

हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. 'घरौंदा', 'किनारा', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'लावारिस', 'विधाता', 'इनकार', 'गांधी', 'मसूम' और 'सदमा' जैसी फिल्मों में उनका काम दर्शकों ने पसंद किया. फिल्म 'गांधी' में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका निभाकर उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर नाम कमाया. वहीं 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'लावारिस' जैसी फिल्मों में उनके गंभीर और प्रभावशाली किरदारों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में खास जगह दिलाई. श्रीराम लागू का 17 दिसंबर 2019 को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.