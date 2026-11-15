उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तैयारियों में जुट गई है. सोमवार यानी 16 नवंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक बुलाई है. सुबह 11:00 बजे यह मीटिंग होना है. यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी.

कल की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोऑर्डिनेशन कमिटी बनने पर भी चर्चा होगी. साथ ही उत्तर प्रदेश की पीसीसी लिस्ट पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी. बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान मसूद सहित सभी सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे.

इससे पहले खबर आई थी कि 200 सीटों के दावे पर लगाम लगाते हुए कांग्रेस ने करीबन 181 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को सौंपी है. इस पर 17 नवंबर को बातचीत शुरू की जाएगी. सपा और कांग्रेस की कमेटियां आपस में एक-एक सीट पर मंथन करेंगी. इसके बाद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से घोषणा की जाएगी.

कांग्रेस के 181 सीट के दावे पर असमंजस में सपा

इससे पहले अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 181 सीट के दावे पर सपा असमंजस में है. विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस को 2.33 प्रतिशत वोट के साथ महज दो सीटें मिली थीं. इधर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जीत की क्षमता के आधार पर होगा. कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने ग्राउंड से रिपोर्ट के आधार पर 181 सीटों की सूची तैयार की है.

पार्टी को इन सीटों पर लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीते कुछ महीनों में राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल में बदलाव देखने को मिला है. हालांकि, अभी सपा ने चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं.

कांग्रेस-सपा के बीच 17 नवंबर को औपचारिक बैठक

यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर 17 नवंबर को औपचारिक बैठक होना है. यह बैठक लखनऊ में होगी. इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूल पर चर्चा होगी. बैठक में सपा और कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल होंगे.