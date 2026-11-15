ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली

Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली

Solar Cell: घर की अलमारी में बेकार पड़ी पुरानी सीडी और डीवीडी को अगर आप कचरा समझकर फेंकने जा रहे हैं तो जरा रुकिए इनसे आप घर पर बना सकते हैं सोलर सेल. जान लीजिए तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

Solar Cell:  ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और पेन ड्राइव के इस दौर में अब CD और DVD का इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है. लेकिन हमारे घरों की अलमारियों या दराजों में आज भी पुरानी फिल्मों, गानों या शादी की यादों वाली ढेरों खराब सीडी और डीवीडी बेकार पड़ी मिल जाती हैं. ज्यादातर लोग इन्हें कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी डिस्क बिजली बनाने के काम आ सकती हैं. 

इंटरनेट यह देसी जुगाड़ खूब चर्चा में है जिसमें खराब सीडी या डीवीडी की मदद से घर पर ही एक छोटा मिनी सोलर सेल तैयार किया जा सकता है. इससे आप कोई भारी-भरकम एसी या फ्रिज तो नहीं चला सकते, लेकिन छोटे एलईडी बल्ब जलाने के लिए मुफ्त बिजली जरूर पैदा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Outlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम
Outlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम
टेक्नोलॉजी
Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
टेक्नोलॉजी
Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

पुरानी सीडी-डीवीडी से आखिर बिजली कैसे बनती है?

एक प्लास्टिक की डिस्क सूरज की रोशनी से बिजली कैसे बना सकती है सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है. लेकिन ऐसा मुमकिन है दरअसल किसी भी सीडी या डीवीडी की चमकदार सतह पर एल्युमिनियम और पॉलीकार्बोनेट की बेहद पतली परत चढ़ी होती है. जब इस सतह पर कॉपर वायर और एक खास तरह के डायोड को सही तरीके से जोड़ा जाता है तो यह एक बेसिक फोटोवोल्टिक सतह की तरह व्यवहार करने लगता है. 

सूरज की तेज किरणें जब इस चमकदार और रिफ्लेक्टिव परत पर पड़ती हैं तो फोटॉन ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में हल्की हलचल पैदा होती है. कॉपर वायर इस ऊर्जा को इकट्ठा करने का काम करता है. हालांकि यह बाजार में मिलने वाले असली सिलिकॉन सोलर पैनल जितना ताकतवर नहीं होता लेकिन धूप में रखने पर यह इतना वोल्टेज जरूर पैदा कर देता है जिससे छोटी एलईडी लाइट और डिजिटल घड़ी आराम से चल सके.


Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली

घर पर मिनी सोलर सेल बनाने के लिए क्या करना होगा?

सोलर सेल बनाने के लिए आपको किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए बस 4 से 5 पुरानी खराब सीडी या डीवीडी, पतला कॉपर वायर, कुछ जेनर डायोड, सोल्डरिंग आयरन और एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए. सबसे पहले सीडी की चमकदार सतह को सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें. अब तांबे के तार को सीडी के चारों तरफ या जिग-जैग पैटर्न में अच्छी तरह लपेटे दें.

जिससे वह एल्युमिनियम की परत के काॅन्टेक्ट में रहे. इसके बाद हर सीडी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों पर डायोड को सोल्डरिंग की मदद से जोड़ें. अब इन सभी सीडी को एक कार्डबोर्ड पर चिपकाकर आपस में सीरीज में जोड़ दें जिससे सबका करंट मिलकर ज्यादा वोल्टेज बना सके. बस आपका होममेड सोलर पैनल तैयार है. जैसे ही आप इसे तेज धूप में रखेंगे मल्टीमीटर पर आपको वोल्टेज दिखने लगेगा.


Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली

यह भी पढ़ें: Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब

किन बातों का रखें खास ध्यान?

इस देसी सोलर सेल को बनाने के बाद लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इससे घर के कौन-कौन से उपकरण चल सकते हैं. तो यह बात समझ लें कि यह एक लो-वोल्टेज प्रोटोटाइप है. 5 से 6 सीडी को आपस में जोड़ने पर धूप में करीब 3 से 5 वोल्ट तक का DC करंट बन सकता है. इतनी बिजली से आप रात के समय पढ़ने के लिए एक छोटी एलईडी स्ट्रिप, टॉर्च की लाइट या बच्चों के छोटे खिलौने आराम से चला सकते हैं. 

इसे बनाते समय ध्यान रखें कि सीडी पर गहरे स्क्रैच न हों और तांबे का तार बिल्कुल साफ हो उस पर किसी तरह की पॉलिश या जंग न लगी हो. यह जुगाड़ स्कूल-कॉलेज के छात्रों और साइंस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन है जो कबाड़ से जुगाड़ कर के कुछ सीखना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Solar Cell
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Outlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम
Outlook Outage के बाद यूजर्स को मुआवजा देगा Microsoft, ऐसे करें क्लेम
टेक्नोलॉजी
Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
टेक्नोलॉजी
Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
विश्व
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
टेक्नोलॉजी
Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
एग्रीकल्चर
Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget