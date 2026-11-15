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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ढाई बजे तक 719 करोड़ पार कमाई

'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ढाई बजे तक 719 करोड़ पार कमाई

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है. फिल्म ने 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म 11वें दिन कितना कमा रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Nov 2026 02:57 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म हर गुजरते दिन के साथ शानदार कमाई कर रही है. अब फिल्म ने 700 करोड़ क्लब में भी एंट्री मार ली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन ढाई बजे तक 34.26 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 40.43 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 11,769 शोज मिले. वहीं 43.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 719.86 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

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  • फिल्म के हिंदी वर्जन ने 24.72 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म को 9,248 शोज मिले.
  • कन्नड़ में फिल्म ने 2.97 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 468 शोज मिले.
  • तमिल में फिल्म ने 2.34 करोड़ कमाए और 687 शोज मिले.
  • मलयालम में फिल्म ने 2.27 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 561 शोज मिले.
  • वहीं तेलुगू में फिल्म ने 1.96 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 805 शोज मिले.
डेज बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
11वां दिन (लाइव) 34.26 (ढाई बजे तक) 43.4 परसेंट
टोटल 719.86   

बता दें कि फिल्म के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक फाइनल आएंगे.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 48.05 करोड़ रहा. तीसरे दिन फिल्म ने 69.80 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 56.15 करोड़ और पांचवें दिन 107.50 करोड़ की कमाई की. छठे दिन फिल्म ने 94.10 करोड़ कमाए. सातवें दिन फिल्म ने 70.65 करोड़, आठवें दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ कमाए. नौवें दिन फिल्म ने 48.10 करोड़ और दसवें दिन 72.90 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें- बेटी श्रुति को फिल्मों में कैसे आने दिया? सवाल पर कमल हासन ने कर दी थी बोलती बंद

फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया. नमित मल्होत्रा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रती सिंह जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
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