ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम थ्रिलर सीरीज की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है. अब ऑडियंस सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सस्पेंस, ट्विस्ट, इमोशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाला कंटेंट देखना चाहती है. यही वजह है कि कुछ हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज ऐसी हैं जिनका ओटीटी पर आज भी डंका बजता है. अगर आपने अब तक इन्हें नहीं देखा तो यकीन मानिए आप बेहतरीन कंटेंट मिस कर रहे हैं.