ये 7 ट्रायलॉजी फिल्में जरूर देख लें, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, 3 गुना हो जाएगा एंटरटेनमेंट

ये 7 ट्रायलॉजी फिल्में जरूर देख लें, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, 3 गुना हो जाएगा एंटरटेनमेंट

Must Watch Films Trilogy: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कमाल की ट्रायलॉजी देखने मिलता है. यहां हैं उन इनक्रेडिबल ट्रायलॉजी की लिस्ट जिसकी हर एक फिल्म एकदम जबरदस्त है. देखें लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 07:51 PM (IST)
Must Watch Films Trilogy: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कमाल की ट्रायलॉजी देखने मिलता है. यहां हैं उन इनक्रेडिबल ट्रायलॉजी की लिस्ट जिसकी हर एक फिल्म एकदम जबरदस्त है. देखें लिस्ट.

हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्हें इतना पसंद किया गया कि मेकर्स ने उनकी फ्रेंचाइजी बना दी. आज हम उन्हीं जबरदस्त ट्रायलॉजी की बात करेंगे जिनकी हर एक फिल्म है मस्ट वॉच. यहां है पूरी लिस्ट.

1/7
हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 'स्टार वॉर्स' एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी है. हर एक ट्रायलॉजी के जरिए मेकर्स ने कुछ अलग और नई कहानी दिखाने की कोशिश की है. तीन लीजेंड्री फिल्ममेकर्स ने इस ट्रायलॉजी में अपनी जान डाल दी और फिल्म को सुपरहिट बना दिया. जिओ हॉटस्टार पर आप इस ट्रायलॉजी को देख सकते हैं.
हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 'स्टार वॉर्स' एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी है. हर एक ट्रायलॉजी के जरिए मेकर्स ने कुछ अलग और नई कहानी दिखाने की कोशिश की है. तीन लीजेंड्री फिल्ममेकर्स ने इस ट्रायलॉजी में अपनी जान डाल दी और फिल्म को सुपरहिट बना दिया. जिओ हॉटस्टार पर आप इस ट्रायलॉजी को देख सकते हैं.
2/7
'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' अब तक की सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है. इस ट्रायलॉजी में हॉबिट्स, एल्व्स, ड्वार्फ्स, और इंसानों के बीच के रिश्ते, सबकी अच्छी और बुराई के बारे में दिखाया गया है. प्राइम वीडियो इन फिल्मों को आप एंजॉय कर सकते हैं.
'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' अब तक की सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है. इस ट्रायलॉजी में हॉबिट्स, एल्व्स, ड्वार्फ्स, और इंसानों के बीच के रिश्ते, सबकी अच्छी और बुराई के बारे में दिखाया गया है. प्राइम वीडियो इन फिल्मों को आप एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 07:51 PM (IST)
