Pawan Singh Third Marriage: पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला के साथ अपना बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं. ऐसे में उनकी तीसरी शादी की अफवाहें सामने आने लगी हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Jan 2026 06:46 PM (IST)
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तमाम विवादों के बीच पवन सिंह वाइफ ज्योति सिंह ने भी उन्हें बर्थडे विश किया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पवन सिंह अपने दोस्तों और फैंस के साथ बर्थडे केक काटकर अपना खास दिन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. लेकिन इस वीडियो को देखकर फैंस अब अटकलें लगा रहे हैं कि सुपरस्टार ने तीसरी शादी कर ली है.

ज्योति सिंह ने पवन सिंह का बर्थडे केक काटते हुए एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे. भगवान आपकी सारी विश पूरी करे.' लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. दरअसल वीडियो में पवन सिंह के साथ एक महिला नजर आ रही हैं. पवन सिंह के साथ खड़ी ये महिला मांग में सिंदूर लगाए दिख रही हैं.

 
 
 
 
 
'लगता है पवन भैया ने तीसरी शादी कर ली है'
वीडियो में पवन सिंह को इस महिला का हाथ पकड़कर बर्थडे केके काटते देखा जा सकता है. इसके बाद पवन उस महिला की उंगलियों पर लगा केक भी चाटते दिखाई देते हैं. पवन सिंह इस वीडियो में बार-बार डगमगाते भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में उनके बराबर में खड़ी ये महिला उन्हें बार-बार संभालती भी दिखती हैं. इस वीडियो को देखने के बाद अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन सिंह ने तीसरी बार शादी कर ली है. एक फैन ने लिखा- 'लगता है पवन भैया ने तीसरी शादी कर ली है.' दूसरे फैन ने कहा- 'पवन भैया ने फिर शादी कर ली क्या?' 

वीडियो में दिख रही महिला कौन है?
दैनिक भास्कर की मानें तो वीडियो में पवन सिंह के साथ नजर आ रहीं ये महिला एक्ट्रेस महिमा सिंह हैं. दरअसल महिमा इन दिनों पवन सिंह के साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं. आज पवन के साथ उनका एक नया गाना 'बनी लाइका' भी रिलीज हुआ है. 

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 06:22 PM (IST)
