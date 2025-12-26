हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन हॉलीवुड फिल्मों को टीवी सीरीज ने दिया नया आयाम, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल

इन हॉलीवुड फिल्मों को टीवी सीरीज ने दिया नया आयाम, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल

Tv Shows Which Continued Movies' Legacy: हॉलीवुड और उनके फिल्म-सीरीज बनाने के कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया जाता है. कई बार तो मेकर्स ने फिल्मों को सीरीज में तब्दील कर दिया. जानें इनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 08:13 PM (IST)
Tv Shows Which Continued Movies' Legacy: हॉलीवुड और उनके फिल्म-सीरीज बनाने के कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया जाता है. कई बार तो मेकर्स ने फिल्मों को सीरीज में तब्दील कर दिया. जानें इनके बारे में.

हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कई सफल फिल्मों को टीवी सीरीज में बदल दिया. कभी सीक्वल तो कभी प्रीक्वल के रूप में. हर बार ही इन शोज को दर्शकों का बराबर प्यार मिला है. टीवी शोज के माध्यम से हॉलीवुड के मेकर्स ने दर्शकों के सामने ऐसी कहानियों को पेश करने की कोशिश की है जिन्हें 2 घंटे के रनटाइम में नहीं दिखाया जा सकता. जानें इन शोज के बारे में.

1/7
सबसे पहले बात करेंगे स्टीफन किंग के 'इट: वेलकम टू डेरी' है. स्टीफन किंग की ये सीरीज उनके फिल्म 'इट 'के प्रीक्वल के तौर पर बनाया गया है. इसकी कहानी को 1960 में सेट किया गया है जहां डेरी शहर के भयानक माहौल देखने को मिलते हैं. इस टीवी सीरीज में पेनीवाइज के शहर के आने के पहले के इतिहास को भी दिखाया गया है. प्राइम वीडियो पर आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं.
सबसे पहले बात करेंगे स्टीफन किंग के 'इट: वेलकम टू डेरी' है. स्टीफन किंग की ये सीरीज उनके फिल्म 'इट 'के प्रीक्वल के तौर पर बनाया गया है. इसकी कहानी को 1960 में सेट किया गया है जहां डेरी शहर के भयानक माहौल देखने को मिलते हैं. इस टीवी सीरीज में पेनीवाइज के शहर के आने के पहले के इतिहास को भी दिखाया गया है. प्राइम वीडियो पर आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं.
2/7
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'फ्राइडे नाइट लाइट्स' का नाम शामिल है. कहानी टेक्सास नाम के छोटे से शहर पर सेट की गई है. कहानी एक हाई स्कूल फुटबॉल टीम और उनके कोच के इर्द-गिर्द घूमती है. इस शहर का बस एक ही मकसद है कि स्टेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम करना. टीवी सीरीज में प्लेयर्स की फैमिली, फैकल्टी और टेक्सास में रहने वाले लोगों के जिंदगियों के बारे में भी विस्तार से दिखाया गया है. इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'फ्राइडे नाइट लाइट्स' का नाम शामिल है. कहानी टेक्सास नाम के छोटे से शहर पर सेट की गई है. कहानी एक हाई स्कूल फुटबॉल टीम और उनके कोच के इर्द-गिर्द घूमती है. इस शहर का बस एक ही मकसद है कि स्टेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम करना. टीवी सीरीज में प्लेयर्स की फैमिली, फैकल्टी और टेक्सास में रहने वाले लोगों के जिंदगियों के बारे में भी विस्तार से दिखाया गया है. इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 08:13 PM (IST)
Hannibal It: Welcome To Derry MASH

