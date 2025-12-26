एक्सप्लोरर
इन हॉलीवुड फिल्मों को टीवी सीरीज ने दिया नया आयाम, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
Tv Shows Which Continued Movies' Legacy: हॉलीवुड और उनके फिल्म-सीरीज बनाने के कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया जाता है. कई बार तो मेकर्स ने फिल्मों को सीरीज में तब्दील कर दिया. जानें इनके बारे में.
हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कई सफल फिल्मों को टीवी सीरीज में बदल दिया. कभी सीक्वल तो कभी प्रीक्वल के रूप में. हर बार ही इन शोज को दर्शकों का बराबर प्यार मिला है. टीवी शोज के माध्यम से हॉलीवुड के मेकर्स ने दर्शकों के सामने ऐसी कहानियों को पेश करने की कोशिश की है जिन्हें 2 घंटे के रनटाइम में नहीं दिखाया जा सकता. जानें इन शोज के बारे में.
Published at : 26 Dec 2025 08:13 PM (IST)
