एंटरटेनमेंट से लबरेज होगा न्यू ईयर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते से रिलीज होंगी कई सीरीज और फिल्में

एंटरटेनमेंट से लबरेज होगा न्यू ईयर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते से रिलीज होंगी कई सीरीज और फिल्में

New Ott Releases: दिसंबर के आखिरी हफ्ते कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली है. रोमांच,एडवेंचर और सस्पेंस का आपको मिलने वाला है फूल डोज. नोट कर लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 09:45 PM (IST)
New Ott Releases: दिसंबर के आखिरी हफ्ते कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली है. रोमांच,एडवेंचर और सस्पेंस का आपको मिलने वाला है फूल डोज. नोट कर लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म.

ओटीटी पर आए दिन नया-नया कंटेंट रिलीज हुआ. इस हफ्ते भी ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए कई नए सीरीज और फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाले हैं. इन सभी डिटेल्स को नोट कर न्यू ईयर के मौके पर बिंज वॉचिंग का बना लीजिए पूरा प्रोग्राम.

इस लिस्ट के पहले नंबर पर मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर 'इको' है. महज 5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 44 करोड़ की अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया था. ये फिल्म 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
इस लिस्ट के पहले नंबर पर मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर 'इको' है. महज 5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 44 करोड़ की अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया था. ये फिल्म 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'इथीरी नेरम' है. इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है जिसमें खोए हुए प्यार और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है. ये मलयालम फिल्म भी 31 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. इसे आप सन एनएक्सटी पर देख सकते हैं.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'इथीरी नेरम' है. इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है जिसमें खोए हुए प्यार और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है. ये मलयालम फिल्म भी 31 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. इसे आप सन एनएक्सटी पर देख सकते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 09:45 PM (IST)
