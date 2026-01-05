द जज रिटर्न्स एक कोर्टरूम ड्रामा है. इसमें जी सुंग ली हान-यंग नाम के जज का रोल निभा रहे हैं. वह एक ऐसे जज हैं, जिनकी सोच और फैसलों पर असर पड़ता है जब वह ताकतवर परिवार से शादी कर लेते हैं. अचानक एक घटना के बाद वह 10 साल पीछे चले जाते हैं और अपने पुराने फैसलों का सामना करते हैं. उन्हें तय करना है कि क्या वह अपने अतीत को सही कर सकते हैं. इस शो को आप Viki पर 2 जनवरी से देख सकते हैं.