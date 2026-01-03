एक्सप्लोरर
2026 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, एक्शन से रोमांस तक हर जॉनर का है तड़का
Netflix Top 10 Trending Film: शनिवार को इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 10 फिल्में ट्रेंड कर रही हैं. ये वही फिल्में हैं जिन्हें दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. यहां देखिए फिल्मों की पूरी लिस्ट.
नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में आती हैं और दर्शकों के बीच ट्रेंड करती हैं. वहीं 2020 के पहले शनिवार भी प्लेटफॉर्म पर 10 फिल्में टॉप लिस्ट में शामिल हुई हैं, जो ऑडियंस के बीच ये छाई हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्में शामिल है.
1/10
2/10
Published at : 03 Jan 2026 03:01 PM (IST)
Tags :Dangal Chennai Express Haq Single Salma
ओटीटी
10 Photos
2026 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, एक्शन से रोमांस तक हर जॉनर का है तड़का
ओटीटी
7 Photos
ओटीटी पर इन क्राइम थ्रिलर सीरीज का बजता है डंका, नहीं देखी तो फौरन कर लें वॉचलिस्ट में शामिल
ओटीटी
7 Photos
एंटरटेनमेंट से लबरेज होगा न्यू ईयर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते से रिलीज होंगी कई सीरीज और फिल्में
ओटीटी
7 Photos
ये 7 ट्रायलॉजी फिल्में जरूर देख लें, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, 3 गुना हो जाएगा एंटरटेनमेंट
ओटीटी
9 Photos
'राजी' के बाद करियर ठप, फिर एक सीरीज ने पलट दी किस्मत, खाली बैठे एक्टर को मिलने लगे ऑफर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
इंदौर: दूषित पानी से मौत के मामले में एक्शन, बदले गए नगर निगम कमिश्नर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी
टेलीविजन
2026 में इन नए शोज का होगा Tv पर आगाज, दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement
ओटीटी
10 Photos
2026 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, एक्शन से रोमांस तक हर जॉनर का है तड़का
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion