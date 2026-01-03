2026 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर छाई ये 10 फिल्में, एक्शन से रोमांस तक हर जॉनर का है तड़का

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक आते ही OTT ऑडियंस की फेवरेट बन गई है, शाह बानो के केस पर आधारित ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आज नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाली है. फिल्म 2 जनवरी को ही नेफ्लिक्स पर आई और आते ही ट्रेंड कर रही है.