साल 1971 में राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में एक बहुत ही जिंदादिल कैंसर रोगी का किरदार निभाकर अपने फैंस का दिल जीत लिया था. इसमें राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था. आनंद को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.