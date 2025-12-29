हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीRajesh Khanna Birth Anniversary: सुपरस्टार राजेश खन्ना की टॉप 10 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Rajesh Khanna Birth Anniversary: सुपरस्टार राजेश खन्ना की टॉप 10 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Rajesh Khanna Birth Anniversary: बॉलीवुड के दिग्ग्ज एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों में जगह बनाई है. आज हम एक्टर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए है, जो ओटीटी पर मौजूद है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Rajesh Khanna Birth Anniversary: बॉलीवुड के दिग्ग्ज एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों में जगह बनाई है. आज हम एक्टर की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए है, जो ओटीटी पर मौजूद है.

बॉलीवुड में राजेश खन्ना वो नाम है जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है. यही वो नाम है जिसे हिंदी फिल्म वर्ल्ड के पहले सुपरस्टार का खिताब मिला. राजेश खन्ना की अपने टाइम में बहुत ही गजब की फैनफॉलोइंग रह चुकी है. वहीं आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी हैं, ऐसे आज हम उनकी टॉप 10 फिल्में लेकर आएं हैं जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

1/10
साल 1971 में राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में एक बहुत ही जिंदादिल कैंसर रोगी का किरदार निभाकर अपने फैंस का दिल जीत लिया था. इसमें राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था. आनंद को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
साल 1971 में राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में एक बहुत ही जिंदादिल कैंसर रोगी का किरदार निभाकर अपने फैंस का दिल जीत लिया था. इसमें राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था. आनंद को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
2/10
बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने बावर्ची का रोल कर धमाल मचाकर रख दिया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इसके साथ राजेश खन्ना ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल खुश कर दिया था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने बावर्ची का रोल कर धमाल मचाकर रख दिया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इसके साथ राजेश खन्ना ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल खुश कर दिया था. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
Published at : 29 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Anand Rajesh Khanna Avtaar Kati Patang

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unnao Case: Supreme Court में Sengar की जमानत रद्द होने के बाद आया पीड़िता के मां का पहला बयान|
Unnao Case: 'सीधा फांसी...', Kuldeep Sengar की जमानत रद्द पर बोला पीड़ित परिवार | Breaking
Unnao Case: पीड़िता के वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट में CBI ने क्या दलीलें दी? | Kuldeep Sengar
Delhi Fog: 'सभी यात्री अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें'- दिल्ली एयरपोर्ट | Breaking | ABP News
Aravalli Hills Row: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
तान्या मित्तल की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी लिवर ने सोशल मीडिया से ब्रेक किया था अनाउंस? कॉमेडियन ने अब दिया रिएक्शन
तान्या की मिमिक्री पर हुई ट्रोलिंग के बाद जेमी ने सोशल मीडिया से लिया था ब्रेक? अब दिया रिएक्शन
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
पेशाब में झाग से लेकर सांस फूलने तक… किडनी की बीमारी के ये संकेत भूलकर भी न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी... इस साल किसने दिया सबसे तगड़ा रिटर्न, निवेश के लिए किस पर लगाएं दांव?
महाराष्ट्र
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
गठबंधन के अगले दिन ही कांग्रेस को झटका! इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget