'लाफ्टर शेफ' से '40 एकर्स' तक, जियो हॉटस्टर पर है इन रियलिटी शो और सीरीज का राज

लिस्ट में दूसरे नंबर पर माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज मिसेज देशपांडे है. माधुरी दीक्षित सीरीज में सीरियल किलर बनी हैं. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है. सीरीज 19 दिसंबर को रिलीज हुई है.