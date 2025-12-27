एक्सप्लोरर
'राजी' के बाद करियर ठप, फिर एक सीरीज ने पलट दी किस्मत, खाली बैठे एक्टर को मिलने लगे ऑफर
Jaideep Ahlawat: जयदीप अहलावत ‘राजी’ के बाद जॉबलेस हो गए थे. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उनकी किस्मत खुली जब ‘पाताल लोक’ आई और उन्हें रातोंरात ऑफर्स की लंबी लाइन लगा दी.
जयदीप अहलावत आजकल काफी बिजी हैं और बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर-प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं. इन दिनों अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ में जयदीप के शामिल होने की चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे 2026 में शूटिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
Published at : 27 Dec 2025 06:33 PM (IST)
