हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'राजी' के बाद करियर ठप, फिर एक सीरीज ने पलट दी किस्मत, खाली बैठे एक्टर को मिलने लगे ऑफर

Jaideep Ahlawat: जयदीप अहलावत ‘राजी’ के बाद जॉबलेस हो गए थे. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उनकी किस्मत खुली जब ‘पाताल लोक’ आई और उन्हें रातोंरात ऑफर्स की लंबी लाइन लगा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 06:33 PM (IST)
जयदीप अहलावत आजकल काफी बिजी हैं और बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर-प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं. इन दिनों अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ में जयदीप के शामिल होने की चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे 2026 में शूटिंग शुरू कर सकते हैं. हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

जयदीप अहलावत को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ‘राजी’ के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब जयदीप काम के लिए तरस रहे थे.
साल 2018 की सुपरहिट फिल्म राजी में रॉ एजेंट के किरदार में नजर आए थे. फिल्म में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल के जरिए उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. इस रोल के लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई थी.
