'राजी' के बाद करियर ठप, फिर एक सीरीज ने पलट दी किस्मत, खाली बैठे एक्टर को मिलने लगे ऑफर

साल 2018 की सुपरहिट फिल्म राजी में रॉ एजेंट के किरदार में नजर आए थे. फिल्म में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल के जरिए उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता दिखाई. इस रोल के लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई थी.