Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार

Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद के पुराने शहर में शनिवार रात ट्रैफिक पुलिस को एक भयानक अनुभव हुआ. एक नियमित जांच के दौरान, नशे में धुत एक ऑटो ड्राइवर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया. जब पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से वाहन के कागजात मांगे तो उसने अपनी जेब से लाइसेंस या परमिट के बजाय एक सांप निकाला. यह देखकर पुलिस चौंक गई.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना तब हुई जब हैदराबाद पुलिस पुराने शहर में नशे में गाड़ी चलाने की जांच कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को रोका. पुलिस को शक हुआ कि ड्राइवर नशे में है और जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो वह पॉजिटिव आया. नियमों के मुताबिक, पुलिस ने ऑटो को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की.

अचानक भड़क गया ऑटो ड्राइवर

स्थानीय लोगों और पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, अपने ऑटो को पुलिस के जब्त किए जाने के डर से, नशे में धुत ड्राइवर अचानक भड़क गया. कागजात दिखाने के बजाय, उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक सांप को बाहर निकाला और पुलिस पर फेंकने की धमकी दी. इस अप्रत्याशित हरकत से वहां मौजूद पुलिसकर्मी एक पल के लिए हैरान रह गए. इस बीच, नशे में धुत ड्राइवर अपना ऑटो छोड़कर वहां से भाग गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई. इस घटना के संबंध में पुराने शहर की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नशे में हंगामा करने वाले ऑटो ड्राइवर का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ऑटो ड्राइवर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना) के साथ-साथ नशे में गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक और धारा जोड़ी गई है. पुलिस ने कहा कि नशे में घातक हथियारों और जान (एक सांप) का इस्तेमाल करके पुलिस को डराना एक गंभीर अपराध है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.