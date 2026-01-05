हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने कहा कि वह 17 साल से पार्टी में हैं और अपने सहयोगियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'अभी किसी तरह की अचानक गलतफहमी की कोई जरूरत नहीं है.'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 05 Jan 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद और CWC मेंबर शशि थरूर ने सोमवार (05 जनवरी, 2025) को कहा कि वह कभी भी पार्टी लाइन से अलग नहीं हुए हैं. उनके हालिया बयानों और आर्टिकल्स ने पार्टी को डिफेंसिव मोड़ में ला दिया था. 

आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुल्तान बाथरी में आयोजित 'मिशन 2026' नेतृत्व शिविर में भाग लेने के बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे.

उन्होंने कहा, 'मेरा सवाल यह है कि किसने कहा कि मैंने पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है? मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अधिकतर मामलों में पार्टी और मैं एक ही रुख पर कायम रहे हैं.'

मेरी पोस्ट पर विवाद इसलिए होता है क्योंकि...: थरूर

थरूर ने कहा कि उन्होंने संसद में मंत्रियों के सामने जो सवाल उठाए थे, उनकी एक स्पष्ट दिशा थी और पार्टी को उनसे परेशान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवाद अकसर तब उत्पन्न होते हैं जब मीडिया की खबरें पूरी सामग्री पढ़े बिना केवल सुर्खियों पर आधारित होती हैं.

तिरुवनंतपुरम सांसद ने कहा, 'जब मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या उन्होंने वास्तव में मैंने जो लिखा है उसे पढ़ा है तो ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होता है. पूरा पाठ पढ़ने के बाद, उन्हें असली मुद्दा समझ में आता है.'

उन्होंने कहा कि वह 17 साल से पार्टी में हैं और अपने सहयोगियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'अभी किसी तरह की अचानक गलतफहमी की कोई जरूरत नहीं है.'

मैंने चुनाव लड़ा और हार गया... बात खत्म: थरूर

यह पूछे जाने पर कि क्या ये मुद्दे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुए. थरूर ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करती है और अतीत में कई नेताओं ने आंतरिक चुनाव लड़े हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने चुनाव लड़ा और हार गया. बात यहीं खत्म हो गई. मुझे इसमें कोई कहानी नजर नहीं आती. पार्टी के इतिहास में कई चुनाव हुए हैं और कई में जीत और हार हुई है.'

आडवाणी पर टिप्पणी को लेकर क्या बोले शशि थरूर?

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बचाव करने वाली उनकी टिप्पणी पर थरूर ने कहा कि यह आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर शिष्टाचार का एक कार्य था. उन्होंने कहा, 'हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है और मैंने वही किया.'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा के रूप में देखे जाने वाले बयानों को लेकर एक अन्य विवाद का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा कि उन्होंने केवल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही गई बातों को उद्धृत किया था. उन्होंने कहा, 'मैंने लोगों से पूछा कि मैंने उनकी प्रशंसा कहां की है. अगर कोई पूरा पोस्ट पढ़ेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था.'

केरल में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? थरूर ने बताया

केरल विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों के चयन के संबंध में थरूर ने कहा कि पार्टी नेताओं से परामर्श किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ सांसद इच्छुक हैं, लेकिन यह निर्णय पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है.

थरूर ने कहा, 'मैं उन लोगों के लिए बोलता और लिखता हूं जो भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों और देशों में पलायन करते हैं.' उन्होंने कहा कि केरल को अधिक अवसर पैदा करने के लिए निवेश के द्वार खोलने चाहिए.

उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के साथ एकजुट होकर खड़ी रहेगी और उन्हें विश्वास है कि यूडीएफ केरल में सत्ता में आएगा. कांग्रेस द्वारा 100 सीट जीतने का दावा किए जाने के बारे में थरूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने यह दावा किया था और यह संभव है.

केरल में कौन होगा CM? थरूर ने दिया ये जवाब

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में थरूर ने कहा कि कांग्रेस में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, 'कई लोग योग्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में अंतिम निर्णय विधायकों से परामर्श करने के बाद ही लिया जाता है.'

यह पूछे जाने पर कि क्या वह केरल की राजनीति में सक्रिय रहेंगे. थरूर ने कहा कि संसदीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद वह राज्य में सक्रिय रहेंगे. उन्होंने कहा, 'आपको याद रखना चाहिए कि 2021 में, कोविड-19 महामारी के दौरान भी, मैंने 56 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था. मैं हमेशा से विधानसभा चुनाव में प्रचार करता आया हूं और इस बार आप मुझे और भी अधिक सक्रिय देखेंगे.'

Published at : 05 Jan 2026 07:26 PM (IST)
