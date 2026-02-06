एक्सप्लोरर
कौन हैं जिया शंकर? यूट्यूबर संग सगाई के बीच जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातें
बिग बॉस ओटीटी फेम जिया शंकर का नाम एल्विश यादव के साथ जुड़ रहा है, एल्विश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी वजह से हंगामा मच गया है और जिया चर्चा में छा गई हैं.
टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में छा गई हैं. दरअसल, हाल ही में एल्विश ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जिया को टैग किया था. उसके बाद से फैंस जिया के बारे में छोटे-बड़ी हर बात जानने के लिए उत्सुक हैं.
