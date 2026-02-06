हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीकौन हैं जिया शंकर? यूट्यूबर संग सगाई के बीच जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातें

कौन हैं जिया शंकर? यूट्यूबर संग सगाई के बीच जानें उनसे जुड़ी अनसुनी बातें

बिग बॉस ओटीटी फेम जिया शंकर का नाम एल्विश यादव के साथ जुड़ रहा है, एल्विश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी वजह से हंगामा मच गया है और जिया चर्चा में छा गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 12:39 PM (IST)
बिग बॉस ओटीटी फेम जिया शंकर का नाम एल्विश यादव के साथ जुड़ रहा है, एल्विश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी वजह से हंगामा मच गया है और जिया चर्चा में छा गई हैं.

टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में छा गई हैं. दरअसल, हाल ही में एल्विश ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जिया को टैग किया था. उसके बाद से फैंस जिया के बारे में छोटे-बड़ी हर बात जानने के लिए उत्सुक हैं.

1/7
जिया शंकर का जन्म 17 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्म एंथा अंदंगा उन्नावे से की और उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख किया.
जिया शंकर का जन्म 17 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्म एंथा अंदंगा उन्नावे से की और उन्होंने टीवी सीरियल की तरफ रुख किया.
2/7
जिया शंकर ने टीवी शो मेरी हानिकारक बीवी में उनकी डॉ इरावती देसाई और काटेलाल एंड संस में सुशीला रूहेल सोलंकी का किरदार निभाया है.
जिया शंकर ने टीवी शो मेरी हानिकारक बीवी में उनकी डॉ इरावती देसाई और काटेलाल एंड संस में सुशीला रूहेल सोलंकी का किरदार निभाया है.
Published at : 06 Feb 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Jiya Shankar Elvish Yadav

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बडी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा हादसा, पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग | Breaking | ABP News
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
Delhi Missing People: दिल्ली में गायब होते बच्चों पर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
यूपी में पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग, CM योगी और राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget