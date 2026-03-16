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'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'एफ1' द मूवी' तक, जानें ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ये ऑस्कर विनिंग फिल्में
Oscar 2026: हाल ही में ऑस्कर 2026 सेरेमनी का समापन हुआ, जहां कई फिल्मों में कई अवार्ड्स अपने नाम किया. आइए जानते हैं इन आवारा विनिंग फिल्मों को आप ओटीटी पर कहां देख सकते है.
ऑस्कर अवॉर्डस हॉलीवुड का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. हाल ही में, 15 मार्च को यह सेरेमनी डोल्बी थिएटर में हुई. वहीं अब ऑस्कर 2026 के विनर्स की लिस्ट आ गई है और कई फिल्मों ने ऑस्कर जीता है. आइए जानते हैं इन ऑस्कर विनिंग फिल्मों को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 02:28 PM (IST)
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'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'एफ1' द मूवी' तक, जानें ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ये ऑस्कर विनिंग फिल्में
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion