'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'एफ1' द मूवी' तक, जानें ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ये ऑस्कर विनिंग फिल्में

फिल्म 'सिनर्स' को 4 अवॉर्डस मिले हैं जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्लेते, बेस्ट ओरिजनल स्कोर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी भी शामिल है.यह फिल्म एचबीओ मैक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसके अलावा यह प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है.