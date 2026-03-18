एक्सप्लोरर
'इंदिरा गांधी को भी मंदिर में जाने से रोका था...' चारधाम यात्रा में नए नियमों पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज
चार धाम तीर्थ यात्रा में गैर हिन्दू यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के सासंद साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है.
एबीपी न्यूज़ से बातचीत के साथ उन्होंने कहा कि हर जगह नियम होने चाहिए, इंदिरा गांधी को भी मंदिर में जाने से रोका गया था.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इंदिरा गांधी को भी मंदिर में जाने से रोका था...' चारधाम यात्रा में नए नियमों पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: एलपीजी संकट का लोहटिया बाजार में दिख रहा असर, भट्टी चूल्हे की मांग में जबरदस्त उछाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav पर बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा- कब तक कराएंगे चुनाव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: गो-आधारित खेती से कृषि लागत घटाने पर योगी सरकार का जोर, जैविक उपज की बढ़ रही मांग
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
उत्तराखंड: चमोली में मौजूद हैं भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम, जानिए क्या है ‘सप्त बद्री’ की महिमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
UP में सियासत की नई इबारत! सपा चीफ अखिलेश यादव की इन 6 तस्वीरों में मिले संकेत
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL