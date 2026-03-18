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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहॉरर की दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म अब OTT पर! IMDb पर 8.4 रेटिंग, कहानी देख कर दिमाग घूम जाएगा

हॉरर की दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म अब OTT पर! IMDb पर 8.4 रेटिंग, कहानी देख कर दिमाग घूम जाएगा

Hollywood Horro Film on OTT: आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे है, जिसे देखते ही आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. ये एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म है. आइए जानते है कि इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Mar 2026 12:21 PM (IST)
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अगर आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त मूवी लेकर आए हैं जो सच में आपको अंदर तक हिला देगी. हम बात कर रहे हैं 'द शाइनिंग' की, जिसे हॉलीवुड की सबसे डरावनी और आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है.  इस फिल्म की कहानी और इसका माहौल ऐसा है कि इसे देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं.

यही वजह है कि सालों बाद भी यह फिल्म दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर बनी हुई है. अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है, तो अब इसे ओटीटी पर देखने का सही मौका है. आइए जानते हैं कि आप इस फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

फिल्म की कहानी
'द शाइनिंग' एक राइटर स्टीफन किंग के 1977 के नॉवेल पर बेस्ड है. इस फिल्म की कहानी राइटर जैक टॉरेंस और उसके परिवार के ईद-गिर्द घूमती है. वह अपने परिवार के साथ सर्दियों में बंद पड़े 'ओवरलुक होटल' की देखभाल करने जाता है. बर्फ से घिरे उस होटल में धीरे-धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं. होटल का पुराना और डरावना इतिहास सामने आता है, जो जैक के दिमाग पर असर डालने लगता है. दूसरी तरफ उसका बेटा डैनी अपनी ताकत से आने वाले खतरे को महसूस करता है.

फिल्म की कास्ट

  • द शाइनिंग एक कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो 1980 में रिलीज हुई थी.
  • इस फिल्म को स्टेनली कुब्रिक ने डायरेक्ट किया था.
  • फिल्म में जैक निकोलसन, शेली डुवैल, डैनी लॉयड और स्कैटमैन क्रॉथर्स लीड रोल में है.

बता दें, शुरुआत में फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन समय के साथ यह फिल्म एक कल्ट फिल्म बन गई. इसे रॉटन टोमैटोज पर आलोचकों से 83% और दर्शकों से 93% की शानदार रेटिंग मिली है.  आईएमडीबी पर 'द शाइनिंग' की रेटिंग 8.4/10 है.

फिल्म का बजट और कलेक्शन
फिल्म के बजट और कमाई के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 19 मिलियन डॉलर बताया जाता है. वहीं, दुनियाभर में इसने करीब 45 से 50 मिलियन डॉलर तक की कमाई की. 

ओटीटी पर कहां देख सकते है फिल्म?
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो 144 मिनट की इस फिल्म को प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. 

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Published at : 18 Mar 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
OTT The Shining
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