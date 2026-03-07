हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Womens Day 2026: 'मॉम' से 'थप्पड़' तक, इन फिल्मों ने दिखाई महिलाओं की असली ताकत, ओटीटी पर देखें यहां

Women's Day 2026: आज हम अपके लिए बॉलीवुड की कई बेहतरीन वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो महिलाओं की ताकत को दिखाती है. आइए देखते हैं लिस्ट में कौन कौन सी फिल्मे शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 02:57 PM (IST)
हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है. इस मौके पर आइए उन दमदार वूमेन सेंट्रिक फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने पुराने सोच और स्टीरियोटाइप को तोड़ा और अपनी कहानियों से दर्शकों को लंबे समय तक याद रहने वाले पल दिए.'मॉम., 'मिसेज., से लेकर 'इंग्लिश विंग्लिश. और 'थप्पड़. तक, ये फिल्में अलग-अलग अंदाज में महिलाओं की ताकत और उनकी कहानी को सामने लाती हैं.

फिल्म 'मॉम' एक एक्शन-थ्रिलर है, जिसका निर्देशन रवि उदयावर ने किया है. इस फिल्म में दिवंगत दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी मुख्य भूमिका में नजर हैं. कहानी एक मां की है, जो अपनी सौतेली बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए खुद बदला लेने निकल पड़ती है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना, साजल अली और अदनान सिद्दीकी भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'मिसेज' में सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं. यह एक मजबूत कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि घर में महिलाएं कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन अक्सर उनकी मेहनत और भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह 2021 की मलयालम फिल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' का हिंदी रीमेक है. फिल्म में सान्या एक नई-नई शादीशुदा महिला का किरदार निभाती हैं, जो घर की पुरानी सोच और परंपराओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है. यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है.
Published at : 07 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Queen Mom Thappad Womens Day 2026

