एक्सप्लोरर
Womens Day 2026: 'मॉम' से 'थप्पड़' तक, इन फिल्मों ने दिखाई महिलाओं की असली ताकत, ओटीटी पर देखें यहां
Women's Day 2026: आज हम अपके लिए बॉलीवुड की कई बेहतरीन वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो महिलाओं की ताकत को दिखाती है. आइए देखते हैं लिस्ट में कौन कौन सी फिल्मे शामिल हैं.
हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है. इस मौके पर आइए उन दमदार वूमेन सेंट्रिक फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने पुराने सोच और स्टीरियोटाइप को तोड़ा और अपनी कहानियों से दर्शकों को लंबे समय तक याद रहने वाले पल दिए.'मॉम., 'मिसेज., से लेकर 'इंग्लिश विंग्लिश. और 'थप्पड़. तक, ये फिल्में अलग-अलग अंदाज में महिलाओं की ताकत और उनकी कहानी को सामने लाती हैं.
1/10
2/10
Published at : 07 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Queen Mom Thappad Womens Day 2026
मनोरंजन
7 Photos
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट
मनोरंजन
7 Photos
जान्हवी कपूर ने दिखाई 29वें बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज
मनोरंजन
8 Photos
सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, देखें सेलेब्स की इनसाइड फोटोज
मनोरंजन
10 Photos
टीवी टीआरपी लिस्ट: अनुपमा' और 'नागिन 7' को पीछे छोड़ आगे निकला ये शो, जानें- टॉप 10 की लिस्ट
मनोरंजन
10 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख-आमिर तक, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में लगा सितारों का मेला
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया से ऋतिक तक ने तारीफ में की पोस्ट
मनोरंजन
बादशाह की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज किया FIR, लुक आउट नोटिस की प्रक्रिया हुई शुरू
मनोरंजन
बॉलीवुड के 'किंग खान' का सिंहासन हिलाएंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर 2' से ध्वस्त करेंगे शाहरुख खान का ये तगड़ा रिकॉर्ड!
मनोरंजन
पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …
Advertisement
मनोरंजन
7 Photos
'भूत बंगला' से 'रागिनी 3' तक, एकता कपूर ला रही कई शानदार फिल्में और शोज, चेक कर लें लिस्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion