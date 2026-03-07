फिल्म 'मिसेज' में सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में हैं. यह एक मजबूत कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि घर में महिलाएं कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन अक्सर उनकी मेहनत और भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह 2021 की मलयालम फिल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' का हिंदी रीमेक है. फिल्म में सान्या एक नई-नई शादीशुदा महिला का किरदार निभाती हैं, जो घर की पुरानी सोच और परंपराओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है. यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है.