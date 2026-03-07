'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स पर देख डालें रणवीर सिंह की ये शानदार फिल्में

धुरंधर (2025) - आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो पंजाब से निकलकर सीधे खतरनाक मिशन में फंस जाता है. भारत की एक गुप्त एजेंसी उसे जेल से निकालकर कराची के आपराधिक नेटवर्क में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजती है. इसमें रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार शामिल हैं.