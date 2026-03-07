हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स पर देख डालें रणवीर सिंह की ये शानदार फिल्में

Ranveer Singh Movies on Netflix: रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में इसका दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो आइए नेटफ्लिक्स पर उनकी हिट फिल्मों को एक बार फिर देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Mar 2026 11:22 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और अलग-अलग अभिनय के लिए जाने जाते हैं. चाहे ऐतिहासिक किरदार हो, रोमांटिक हीरो या एक्शन, वह हर बार दर्शकों को कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं. अब उनकी फिल्म धुरंधर 2 जल्द ही 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर भी आज रिलीज हो चुका है. इसी बीच आज हम आपको रणवीर की उन शानदार फिल्मों की लिस्ट देंगे, जिसमें उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.

धुरंधर (2025) - आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो पंजाब से निकलकर सीधे खतरनाक मिशन में फंस जाता है. भारत की एक गुप्त एजेंसी उसे जेल से निकालकर कराची के आपराधिक नेटवर्क में अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजती है. इसमें रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार शामिल हैं.
पद्मावत (2018) - निर्देशक संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था. यह किरदार उनके करियर के सबसे अलग और प्रभावशाली रोल्स में से एक है. उनके इस किरदार ने दर्शकों को हैरान कर दिया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे.
Published at : 07 Mar 2026 11:22 PM (IST)
