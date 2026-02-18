सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन, तो प्राइम वीडियो पर मौजूद इन थ्रिलर्स को फौरन वॉच लिस्ट में कर लें शामिल

साल 2018 में आई आयुष्मान खुराना की डार्क कॉमेडी फिल्म 'अंधाधुन' आपको हर सीन में चौंकाती और बांधकर रखती है. इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी आकाश नाम के पियानिस्ट पर बेस्ड है, जो अपने म्यूजिक की समझ बढ़ाने के लिए खुद को अंधा दिखाने का नाटक करता है. लेकिन अचानक वह एक मर्डर की साजिश में फंस जाता है. इसके बाद जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, वो आपको हैरान कर देंगे. फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में हैं.