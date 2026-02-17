'श्री चिदंबरम गरु' एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जो एक टूटे हुए इंसान की कहानी दिखाती है. वह शर्म और एक झूठी पहचान के पीछे छिपकर जीता है, लेकिन प्यार, दर्द और हिम्मत के जरिए धीरे-धीरे खुद को समझता है और अपनी असली पहचान को स्वीकार करना सीखता है. फिल्म में वामसी तुम्माला और संध्या वशिष्ठ मुख्य भूमिका में हैं, निर्देशन विनय रत्नम ने किया है. यह तेलुगु फिल्म 19 फरवरी से ईटीवीविन पर स्ट्रीम होगी.