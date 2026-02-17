हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
South OTT Release: अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते कई शानदार फिल्में ओटीटी पर रिलाज होने वाली हैं. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 12:09 PM (IST)
South OTT Release: अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस हफ्ते कई शानदार फिल्में ओटीटी पर रिलाज होने वाली हैं. आइए जानते हैं ये कब और कहां रिलीज होगी.

इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर साउथ इंडियन सिनेमा की कई नई और दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होने वाली हैं. अगर आप घर बैठे कुछ नया और अलग देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है. यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उन नई रिलीज़ की लिस्ट, जिन्हें आप इस हफ्ते बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे.

'लकी द सुपरस्टार' एक हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा तमिल फिल्म है, जो एक मासूम पपी की कहानी दिखाती है. फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार और अनस्वरा राजन मुख्य भूमिका में हैं, निर्देशन उदयाबानु महेश्वरन ने किया है. यह फिल्म 20 फरवरी से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
'श्री चिदंबरम गरु' एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जो एक टूटे हुए इंसान की कहानी दिखाती है. वह शर्म और एक झूठी पहचान के पीछे छिपकर जीता है, लेकिन प्यार, दर्द और हिम्मत के जरिए धीरे-धीरे खुद को समझता है और अपनी असली पहचान को स्वीकार करना सीखता है. फिल्म में वामसी तुम्माला और संध्या वशिष्ठ मुख्य भूमिका में हैं, निर्देशन विनय रत्नम ने किया है. यह तेलुगु फिल्म 19 फरवरी से ईटीवीविन पर स्ट्रीम होगी.
Published at : 17 Feb 2026 12:09 PM (IST)
