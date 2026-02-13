एक्सप्लोरर
'पिंक' से 'थप्पड़' तक, 'अस्सी' की रिलीज से पहले देख डालें तापसी पन्नू की ये 5 शानदार फिल्में, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल
Tapsee Pannu Films: एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' में नजर आने वाली है. आज हम उनकी कुछ शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें आप आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
काफी समय से बड़े पर्दे से दूर रहीं तापसी पन्नू अब एक बार फिर वापसी के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म अस्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और यह 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. करीब 16 साल के करियर में तापसी ने खुद को हिंदी सिनेमा की एक दमदार और अलग पहचान वाली अभिनेत्री के तौर पर साबित किया है. उन्होंने कोर्टरूम ड्रामा से लेकर कॉमेडी, स्पाई थ्रिलर और वॉर ड्रामा तक हर तरह की फिल्मों में काम किया है. अब वह फिर से एक मजबूत कोर्टरूम ड्रामा के साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं. ऐसे में उनकी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस को दोबारा देखना बनता है, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री की खास एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल किया.
