हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'पिंक' से 'थप्पड़' तक, 'अस्सी' की रिलीज से पहले देख डालें तापसी पन्नू की ये 5 शानदार फिल्में, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल

'पिंक' से 'थप्पड़' तक, 'अस्सी' की रिलीज से पहले देख डालें तापसी पन्नू की ये 5 शानदार फिल्में, इन ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Tapsee Pannu Films: एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' में नजर आने वाली है. आज हम उनकी कुछ शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें आप आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Tapsee Pannu Films: एक्ट्रेस तापसी पन्नू जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' में नजर आने वाली है. आज हम उनकी कुछ शानदार फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें आप आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

काफी समय से बड़े पर्दे से दूर रहीं तापसी पन्नू अब एक बार फिर वापसी के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म अस्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इस फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है और यह 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. करीब 16 साल के करियर में तापसी ने खुद को हिंदी सिनेमा की एक दमदार और अलग पहचान वाली अभिनेत्री के तौर पर साबित किया है. उन्होंने कोर्टरूम ड्रामा से लेकर कॉमेडी, स्पाई थ्रिलर और वॉर ड्रामा तक हर तरह की फिल्मों में काम किया है. अब वह फिर से एक मजबूत कोर्टरूम ड्रामा के साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं. ऐसे में उनकी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस को दोबारा देखना बनता है, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री की खास एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल किया.

1/7
अनुराधा रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'पिंक' एक दमदार लीगल थ्रिलर है. इसमें तापसी पन्नू ने मीनल अरोड़ा का किरदार निभाया, जो एक बड़े केस में इंसाफ के लिए लड़ती नजर आती हैं. फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, कृति कुल्हाड़ी, अंगद बेदी जैसे कलाकारों भी अहम भूमिकाओं में थे. यह फिल्म फिलहाल जियोहॉटस्टर पर देखी जा सकती है.
अनुराधा रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'पिंक' एक दमदार लीगल थ्रिलर है. इसमें तापसी पन्नू ने मीनल अरोड़ा का किरदार निभाया, जो एक बड़े केस में इंसाफ के लिए लड़ती नजर आती हैं. फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, कृति कुल्हाड़ी, अंगद बेदी जैसे कलाकारों भी अहम भूमिकाओं में थे. यह फिल्म फिलहाल जियोहॉटस्टर पर देखी जा सकती है.
2/7
अनुभव सिन्हा के निर्देशन नें बनी फिल्म 'मुल्क' में एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो अपने ही एक सदस्य पर आतंकवाद का आरोप लगने के बाद समाज में अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई लड़ता है. इस कोर्टरूम ड्रामा में तापसी पन्नू के साथ दिवंगत ऋषि कपूर भी नजर आए थे. अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो इसे आप जी5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अनुभव सिन्हा के निर्देशन नें बनी फिल्म 'मुल्क' में एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो अपने ही एक सदस्य पर आतंकवाद का आरोप लगने के बाद समाज में अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई लड़ता है. इस कोर्टरूम ड्रामा में तापसी पन्नू के साथ दिवंगत ऋषि कपूर भी नजर आए थे. अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो इसे आप जी5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 13 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Pink Thappad Mulk Taapsee Pannu Assi

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
ट्रेंडिंग
दिल जीत लेते हैं राजपाल यादव के ये 10 मीम्स, हर सिचुएशन में होते हैं फिट
दिल जीत लेते हैं राजपाल यादव के ये 10 मीम्स, हर सिचुएशन में होते हैं फिट
रिलेशनशिप
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget