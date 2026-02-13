अनुभव सिन्हा के निर्देशन नें बनी फिल्म 'मुल्क' में एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो अपने ही एक सदस्य पर आतंकवाद का आरोप लगने के बाद समाज में अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई लड़ता है. इस कोर्टरूम ड्रामा में तापसी पन्नू के साथ दिवंगत ऋषि कपूर भी नजर आए थे. अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो इसे आप जी5 और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.