'मेरी क्रिसमस' की कहानी क्रिसमस की रात से शुरू होती है, जब दो अजनबी अचानक मिलते हैं. उनकी मुलाकात एक रोमांटिक शाम से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे बात धोखे और अपराध की उलझनों में बदल जाती है. यह एक सस्पेंस से भरी फिल्म है, जो अपनी अलग स्टाइल और चौंकाने वाले मोड़ों की वजह से आखिर तक बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.