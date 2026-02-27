हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'सेक्टर 36' से 'जाने जान' तक, दिमाग हिलाकर रख देंगी ये बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ओटीटी पर यहां देखें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 12:30 PM (IST)
Psychological Thrillers Films: अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जो आपको आखिरी तक बांधें रखेंगीं.

अगर आपको सस्पेंस फिल्में पसंद हैं, तो ओटीटी पर आपके लिए कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. ‘सेक्टर 36’ से लेकर ‘जाने जान’ तक ऐसी कई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में हैं, जो अपनी कहानी और ट्विस्ट से दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती हैं. इन फिल्मों में सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि इंसान के मन का डर, दर्द और छिपे राज़ भी देखने को मिलते हैं, जो इन्हें और खास बना देते हैं.

'सेक्टर 36' सच्ची और डरावनी घटनाओं से इंस्पायर है. यह फिल्म एक इंस्पेक्टर की कहानी दिखाती है, जो एक चालाक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करता है. फिल्म समाज में अमीर-गरीब के फर्क, सिस्टम की कमियों और इंसान के अंदर छिपे अंधेरे पहलू को दिखाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'मेरी क्रिसमस' की कहानी क्रिसमस की रात से शुरू होती है, जब दो अजनबी अचानक मिलते हैं. उनकी मुलाकात एक रोमांटिक शाम से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे बात धोखे और अपराध की उलझनों में बदल जाती है. यह एक सस्पेंस से भरी फिल्म है, जो अपनी अलग स्टाइल और चौंकाने वाले मोड़ों की वजह से आखिर तक बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 27 Feb 2026 12:30 PM (IST)
