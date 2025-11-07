एक्सप्लोरर
पवन सिंह के संग रिलेशनशिप में हैं आकृति नेगी? खुद सबके सामने खोल डाली रिलेशनशिप की पोल
अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में आकृति नेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार पवन सिंह नजर आए थे. इस रिएलिटी शो के दौरान दोनों को काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए देखा गया था.
आकृति नेगी 'राइज एंड फॉल'की विनर तो नहीं बन पाई थीं. लेकिन, रनरअप रही थीं. इस शो में अक्सर उन्हें पवन सिंह के साथ बात करते और टाइम स्पेंड करते देखा जाता था.इतना ही नहीं बल्कि पवन सिंह ने तो उन्हें फिल्म में कास्ट करने का भी वादा किया था.
Published at : 07 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Tags :Pawan Singh Akriti Negi
