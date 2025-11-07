हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पवन सिंह के संग रिलेशनशिप में हैं आकृति नेगी? खुद सबके सामने खोल डाली रिलेशनशिप की पोल

पवन सिंह के संग रिलेशनशिप में हैं आकृति नेगी? खुद सबके सामने खोल डाली रिलेशनशिप की पोल

अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में आकृति नेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार पवन सिंह नजर आए थे. इस रिएलिटी शो के दौरान दोनों को काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए देखा गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 11:44 AM (IST)
अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में आकृति नेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार पवन सिंह नजर आए थे. इस रिएलिटी शो के दौरान दोनों को काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए देखा गया था.

आकृति नेगी 'राइज एंड फॉल'की विनर तो नहीं बन पाई थीं. लेकिन, रनरअप रही थीं. इस शो में अक्सर उन्हें पवन सिंह के साथ बात करते और टाइम स्पेंड करते देखा जाता था.इतना ही नहीं बल्कि पवन सिंह ने तो उन्हें फिल्म में कास्ट करने का भी वादा किया था.

'राइज एंड फॉल' को देख कई बार ऐसा लगा कि आकृति नेगी और पवन सिंह के बीच लव एंगल चल रहा है. अब हाल ही में बॉबीलुड बबल को दिए इंटरव्यू में आकृति ने इस बारे में खुलकर बात की है.
'राइज एंड फॉल' को देख कई बार ऐसा लगा कि आकृति नेगी और पवन सिंह के बीच लव एंगल चल रहा है. अब हाल ही में बॉबीलुड बबल को दिए इंटरव्यू में आकृति ने इस बारे में खुलकर बात की है.
आकृति ने कहा कि लव एंगल देख मुझे बहुत बुरा लगा. पवन जी मेरे पवन भइया हैं. शो में ऐसा दिखाया कि हमारा लव एंगल है जबकि हमारे बीच वैसा कुछ था नहीं.
आकृति ने कहा कि लव एंगल देख मुझे बहुत बुरा लगा. पवन जी मेरे पवन भइया हैं. शो में ऐसा दिखाया कि हमारा लव एंगल है जबकि हमारे बीच वैसा कुछ था नहीं.
आकृति ने कहा कि मैंने तो पहले दिन ही पवन जी को भइया बोला था. लेकिन, मेकर्स ने भइया वाला पार्ट कर दिया और लव एंगल दिखा दिया.
आकृति ने कहा कि मैंने तो पहले दिन ही पवन जी को भइया बोला था. लेकिन, मेकर्स ने भइया वाला पार्ट कर दिया और लव एंगल दिखा दिया.
आकृति ने कहा कि मैं वही सोच रही थी कि फिनाले पर मुझे ऐसी स्क्रिप्ट क्यों मिल रही है कि आप मुझसे शादी करेंगी. मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था.
आकृति ने कहा कि मैं वही सोच रही थी कि फिनाले पर मुझे ऐसी स्क्रिप्ट क्यों मिल रही है कि आप मुझसे शादी करेंगी. मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था.
आकृति ने बताया कि फिनाले के दौरान उन्हें और धनश्री को एक स्क्रिप्ट दी गई थी, जिसके तहत हमें पवन जी से बोलना था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे. ये मुझे बहुत अजीब लगा.
आकृति ने बताया कि फिनाले के दौरान उन्हें और धनश्री को एक स्क्रिप्ट दी गई थी, जिसके तहत हमें पवन जी से बोलना था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे. ये मुझे बहुत अजीब लगा.
आकृति ने कहा कि मैं पवन जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं. वो मेरे भइया जैसे हैं,फिर मुझे ऐसा करने को क्यों कहा गया.
आकृति ने कहा कि मैं पवन जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं. वो मेरे भइया जैसे हैं,फिर मुझे ऐसा करने को क्यों कहा गया.
आकृति ने कहा कि पहले दिन ही मुझे फिल्म का ऑफर दिया ये मेरे लिए शॉकिंग था. क्योंकि, ऐसा कौन करता है. मैंने उनके गाने सुने हैं, लेकिन फिल्म नहीं देखी है. फिनाले में भी इस बार बात हुई वो मुझे कास्ट करने को लेकर सीरियस हैं. मैं उनकी फिल्म की एक्ट्रेस रहूंगी और वो हीरो होंगे,ये भी थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं उन्हें भइया मानती हूं. फिर भी एक पर्सेंट ये ठीक भी है तो लव एंगल वाला सीन बहुत गलत था.
आकृति ने कहा कि पहले दिन ही मुझे फिल्म का ऑफर दिया ये मेरे लिए शॉकिंग था. क्योंकि, ऐसा कौन करता है. मैंने उनके गाने सुने हैं, लेकिन फिल्म नहीं देखी है. फिनाले में भी इस बार बात हुई वो मुझे कास्ट करने को लेकर सीरियस हैं. मैं उनकी फिल्म की एक्ट्रेस रहूंगी और वो हीरो होंगे,ये भी थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं उन्हें भइया मानती हूं. फिर भी एक पर्सेंट ये ठीक भी है तो लव एंगल वाला सीन बहुत गलत था.
Published at : 07 Nov 2025 11:44 AM (IST)
