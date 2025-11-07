आकृति ने कहा कि पहले दिन ही मुझे फिल्म का ऑफर दिया ये मेरे लिए शॉकिंग था. क्योंकि, ऐसा कौन करता है. मैंने उनके गाने सुने हैं, लेकिन फिल्म नहीं देखी है. फिनाले में भी इस बार बात हुई वो मुझे कास्ट करने को लेकर सीरियस हैं. मैं उनकी फिल्म की एक्ट्रेस रहूंगी और वो हीरो होंगे,ये भी थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं उन्हें भइया मानती हूं. फिर भी एक पर्सेंट ये ठीक भी है तो लव एंगल वाला सीन बहुत गलत था.