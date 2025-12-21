एक्सप्लोरर
सिल्क साड़ी और माथे पर बिंदी लगाए सामंथा प्रभु ने फ्लॉन्ट किया क्लासी लुक, फैंस बोले- टाइमलेस ब्यूटी
Samantha Ruth Prabhu Photos: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु अक्सर अपने लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर तस्वीरें शेयर कर सबका ध्यान खींचा है. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
साउथ की क्वीन सामंथा रूथ प्रभु बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपनी गॉर्जियस तस्वीरें शेयर की है. उनकी ये तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
Published at : 21 Dec 2025 06:26 PM (IST)
