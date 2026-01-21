हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशहर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'

हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'

Harsha Richariya News: हर्षा रिछारिया ने कहा कि वो कोई साध्वी या संन्यासी नहीं हैं जो लोगों से दान लेंगे और उससे अपने काम करेंगी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज महाकुंभ 2025 से मशहूर हुईं हर्षा रिछारिया ने कहा कि धर्म का प्रचार तब करना उचित है जब आपके पास उतना अमाउंट (पैसा) हो. उन्होंने कहा कि जिस राशन वाले के यहां से महीने का सामान आता है, वो उधारी तो देगा लेकिन उसके बाद वो भी बोलेगा कि इतने दिन हो गए, अब तो पैसे दे दो. वो पैसे दूंगी कहां से? उनका बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने 'धर्म का रास्ता' छोड़ने का फैसला किया है. 

बार-बार मेरे चरित्र पर सवाल उठाया गया- रिछारिया

भोपाल में मीडिया से बातचीत में हर्षा रिछारिया ने कहा, "मैं अपने सारे काम छोड़कर इस रास्ते पर आगे बढ़ी थी. अंत में मुझे ये समझ में आया कि मैं कोई साधु, साध्वी या संन्यासी तो हूं नहीं, जो मैं लोगों से दान-दक्षिणा लूंगी और उससे अपने सारे काम करूंगी. मुझे समय में आया कि धर्म का प्रचार करना तब उचित है जब आपके पास उतना अमाउंट भी हो...आप लोग विरोध करें, आप लोग साथ न दें, बार-बार मेरे चरित्र पर ऊंगलियां उठाएं और फिर मैं उधारी में भी दबूं तो इससे बेहतर है कि अपना काम ही थोड़ा-थोड़ा करें जिससे हम अपनी खुद की जिंदगी जी सकें." 

'मैं अंत में परेशान हो गई थी'

इसके आगे उन्होंने कहा, "मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी लेकिन कुछ हैं जो लगातार इन चीजों की कोशिशें कर रहे हैं. मेरा मानना है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी परेशानी है तो मैं उसका सहयोग नहीं करूंगी. लेकिन बार-बार उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न करना, ये ठान लेना कि ये भी कुछ भी करेगा जीवन में तो आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये बहुत गलत सोच है. कुछ संत हैं जो लगातार इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अंत में परेशान हो गई थी."

मेरी कोशिशों को बार-बार रोका जा रहा था- रिछारिया

हर्षा रिछारिया ने कुंभ का जिक्र करते हुए कहा, "ये बोलना गलत होगा कि कुंभ के दौरान मैंने सनातन धर्म को अपनाया. कोई भी व्यक्ति अपना ही नहीं सकता जब तक धर्म आपको न अपनाए. मैं खुद को वो सौभाग्यशाली व्यक्ति मानती हूं जिसका जन्म ही इस धर्म में ही हुआ है तो मैं कौन होता हूं धर्म को अपनाने वाली. महाकुंभ से सनातन का जो प्रचार हमने शुरू किया था, उस पर मैंने विराम लगाने की बात बोली थी. वो इसलिए क्योंकि पिछले एक सालों से जो मैं प्रयत्न कर रही थी, उसको कहीं न कहीं रोक दिया जा रहा था. लगातार विरोध-लगातार विरोध. और ये विरोध कुंभ से शुरू होकर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है." 

और पढ़ें

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 21 Jan 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
MP News Harsha Richariya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

China Risk vs India’s Phone Factories: Budget 2026 का सबसे बड़ा Test | Paisa Live
Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
मध्य प्रदेश
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम...'
हर्षा रिछारिया का बड़ा बयान, 'कुछ संत ऐसे हैं जिनसे मैं परेशान हो गई थी, नाम नहीं लूंगी'
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget