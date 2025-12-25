एक्सप्लोरर
49 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं चित्रांगदा सिंह, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
Chitrangada Singh 10 Photos: उम्र केवल एक नंबर है, और 49 साल की चित्रांगदा सिंह इसकी मिसाल हैं. इन 10 तस्वीरों में देखें उनकी स्टाइल और खूबसूरती का जादू.
49 साल की उम्र में भी चित्रांगदा सिंह अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी से हर बार सबका ध्यान खींचती हैं. इन 10 तस्वीरों में आप उनकी सदाबहार खूबसूरती, बेहतरीन फैशन सेंस और शानदार अंदाज़ का जादू देख सकते हैं, जो साबित करता है कि उम्र केवल एक नंबर है.
Published at : 25 Dec 2025 02:39 PM (IST)
