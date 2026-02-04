एक्सप्लोरर
कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का आखिर क्यों हुआ था ब्रेकअप, ये है असली वजह
कभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल रह चुके कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर अपने लव स्टोरी के साथ-साथ अपने ब्रेकअप को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे. उनके ब्रेकअप फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं था.
रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच एक दौर में बेशुमार प्यार था. लेकिन, जब इनका ब्रेकअप हुआ तो हर कोई हैरान रह गया. आज भी इनके लव स्टोरी और ब्रेकअप की कहानी की खूब चर्चा होती है.
04 Feb 2026
