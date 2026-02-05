हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडValentine’s Day Outfit Ideas: सबसे खूबसूरत दिखना है? अनन्या पांडे के ये रेड लुक्स करें फॉलो

Valentine’s Day Outfit Ideas: सबसे खूबसूरत दिखना है? अनन्या पांडे के ये रेड लुक्स करें फॉलो

Valentines Day Look: वेलेंटाइन डे के लिए अगर आप सोच रही हैं कि क्या पहनें तो अनन्या पांडे के परफेक्ट रेड लुक्स से इंस्पिरेशन हो सकते हैं. हर लुक अपने आप में बेहद खास और स्टाइलिश है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 03:05 PM (IST)
Valentines Day Look: वेलेंटाइन डे के लिए अगर आप सोच रही हैं कि क्या पहनें तो अनन्या पांडे के परफेक्ट रेड लुक्स से इंस्पिरेशन हो सकते हैं. हर लुक अपने आप में बेहद खास और स्टाइलिश है.

वेलेंटाइन डे का सीजन करीब आ गया है और हर लड़की अपने लुक को खास और स्टाइलिश बनाना चाहती है. अगर आप भी सोच रही हैं कि इस साल क्या पहनें तो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अनन्या पांडे के रेड आउटफिट्स आपके लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. हर लुक आपके स्टाइल और ग्लैम को ज्यादा निखार देगा.

1/10
वेलेंटाइन डे का सीजन आ रहा है और अगर आप सोच रही हैं कि क्या पहनें तो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे के रेड आउटफिट्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. रेड कलर हर किसी के लुक को चार्मिंग और आकर्षक बनाता है. चलिए देखते हैं कौन सा लुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा.
वेलेंटाइन डे का सीजन आ रहा है और अगर आप सोच रही हैं कि क्या पहनें तो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे के रेड आउटफिट्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. रेड कलर हर किसी के लुक को चार्मिंग और आकर्षक बनाता है. चलिए देखते हैं कौन सा लुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा.
2/10
ये ड्रेस बहुत सिंपल और क्लासी है. हाई नेक डिजाइन और स्लीवलेस कट इसे स्मार्ट और स्टाइलिश बनाते हैं. अगर आप एक शॉर्ट ड्रेस में स्टाइलिश और स्मार्ट दिखना चाहती हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है.
ये ड्रेस बहुत सिंपल और क्लासी है. हाई नेक डिजाइन और स्लीवलेस कट इसे स्मार्ट और स्टाइलिश बनाते हैं. अगर आप एक शॉर्ट ड्रेस में स्टाइलिश और स्मार्ट दिखना चाहती हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है.
Published at : 05 Feb 2026 03:05 PM (IST)
