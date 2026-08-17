पंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?

फिल्म में कालीन भैया का रोल प्ले करने वाले पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गोपालगंज जिले के गांव बेलसंड और बरौली से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पटना के एक कॉलेज से ग्रैजुएशन किया है और फिर उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूप ऑफ ड्रॉमा (NSD) से एक्टिंग में डिप्लोमा पूरा किया है.