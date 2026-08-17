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पंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?
Mirzapur The Movie Cast Education: अपकमिंग फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट आखिर कितनी पढ़ी लिखी है.
अपकमिंग फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. स्टारकास्ट जमकर फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी से लेकर दिव्येंदु शर्मा तक 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट कितनी पढ़ी लिखी है.
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Published at : 17 Aug 2026 02:16 PM (IST)
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पंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion