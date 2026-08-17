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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?

पंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?

Mirzapur The Movie Cast Education: अपकमिंग फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट आखिर कितनी पढ़ी लिखी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Aug 2026 02:16 PM (IST)
Mirzapur The Movie Cast Education: अपकमिंग फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट आखिर कितनी पढ़ी लिखी है.

अपकमिंग फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. स्टारकास्ट जमकर फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी से लेकर दिव्येंदु शर्मा तक 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट कितनी पढ़ी लिखी है.

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फिल्म में कालीन भैया का रोल प्ले करने वाले पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गोपालगंज जिले के गांव बेलसंड और बरौली से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पटना के एक कॉलेज से ग्रैजुएशन किया है और फिर उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूप ऑफ ड्रॉमा (NSD) से एक्टिंग में डिप्लोमा पूरा किया है.
फिल्म में कालीन भैया का रोल प्ले करने वाले पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गोपालगंज जिले के गांव बेलसंड और बरौली से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने पटना के एक कॉलेज से ग्रैजुएशन किया है और फिर उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूप ऑफ ड्रॉमा (NSD) से एक्टिंग में डिप्लोमा पूरा किया है.
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मुन्ना भैया के किरदार से मशहूर दिव्येंदु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. ग्रेजुएशन के बाद से ही दिव्येंदु ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया. उन्होंने एक्टिंग का दो साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया.
मुन्ना भैया के किरदार से मशहूर दिव्येंदु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. ग्रेजुएशन के बाद से ही दिव्येंदु ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया. उन्होंने एक्टिंग का दो साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया.
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गुड्डू भैया यानी अली फजल ने इंटरनेशलन इंडियन स्कूल, दम्मम में एडमिशन लिया था, हालांकि कुछ वक्त के बाद एक्टर ने वो स्कूल को छोड़ लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया. स्कूलिंग पूरी करने के बाद अली फजल ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरा किया.
गुड्डू भैया यानी अली फजल ने इंटरनेशलन इंडियन स्कूल, दम्मम में एडमिशन लिया था, हालांकि कुछ वक्त के बाद एक्टर ने वो स्कूल को छोड़ लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया. स्कूलिंग पूरी करने के बाद अली फजल ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरा किया.
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एक्टर जितेंद्र कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की है.
एक्टर जितेंद्र कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की है.
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एक्टर और सांसद रवि किशन ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है. हालांकि उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है.
एक्टर और सांसद रवि किशन ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है. हालांकि उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है.
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फिल्म की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी से फैशन कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया.
फिल्म की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी से फैशन कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया.
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फिल्म की बात करें तो ये 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म की बात करें तो ये 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Published at : 17 Aug 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Ali Fazal Divyenndu Mirzapur The Movie

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