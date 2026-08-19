शिल्पा शेट्टी संग तलाक की खबर सुन जेल में टूट गए थे राज कुंद्रा, आया सुसाइड का खयाल

शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था. अब हाल ही में उन्होंने जेल में बिताए गए दिनों को यादकर एक चौकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उनके पास जेल में खबर आई कि शिल्पा उन्हें तलाक दे रही हैं, ये सुनकर वो सो तक नहीं पाए और उनके मन में सुसाइड करने का खयाल आया.

तलाक की खबर सुन जेल में टूट गए थे राज कुंद्रा

एबीपी न्यूज संग बातचीत में राज कुंद्र ने कहा, 'मीडिया के जरिए से मुझे न्यूज मिली कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को छोड़ रही हैं. तलाक दे रही हैं. उस रात को मुझे नींद नहीं आई. मेरा मन कर रहा था सुसाइड कर दूं, खत्म कर दूं लाइफ. लेकिन फिर मेरी बात हुई शिल्पा से फोन पर तो उन्होंने कहा ये फालतू की न्यूज है. मैं तुम्हारे साथ हूं. मुझे तुम पर विश्वास है.'

राज कुंद्रा ने बताया कि पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्हें आइडिया भी नहीं था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'मुझे पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मैं बिना किसी झिझक के चला गया. जब मैं अंदर बैठा था, तो मैंने एक्स पर ट्विटर पर पढ़ा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिर मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कि हां, ऊपर से ये आदेश है.'

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शिल्पा को कैसे मिली थी गिरफ्तारी की खबर?

राज कुंद्रा ने कहा शिल्पा की न्यूज से मेरी गिरफ्तार का पता चला. उसने बड़े से बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थीं आगे क्या करे. उस टाइम मेरे बिसिनेस से इंडिया में 4000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी. शिल्पा ने कहा ये सब मैं कैसे हैंडल करूंगी. मुझे 63 दिन के जेल में बिताने के लिए बोला गया था, लेकिन पता नहीं था कि कितना टाइम लग जाएगा. फिर शिल्पा ने सारे बिजनेस बंद कर दिए थे.'

राज कुंद्रा ने आगे बताया कि जेल में उन्होंने कैस 63 दिन काटे. उन्होंने कहा, '63 दिन मैं पर्ले जी बिस्किट खाकर जी रहा था. मेरा 17 किलो वजन घट गया था.'

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