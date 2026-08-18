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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमंदर के बीच पति शाहिद संग रोमांटिक हुईं मीरा, वेकेशन पर दिखा स्टाइलिश अंदाज

समंदर के बीच पति शाहिद संग रोमांटिक हुईं मीरा, वेकेशन पर दिखा स्टाइलिश अंदाज

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी पत्नी मीरा राजपूत संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में मीरा राजपूत ने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी पत्नी मीरा राजपूत संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में मीरा राजपूत ने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की कुछ फटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गईं.

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मीरा राजपूत ने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं.
मीरा राजपूत ने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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समंदर के बीच शाहिद और मीरा रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं. शाहिद शर्टलेस अंदाज में पोज देते दिखें.
समंदर के बीच शाहिद और मीरा रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं. शाहिद शर्टलेस अंदाज में पोज देते दिखें.
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वेकेशन पर मीरा राजपूत का बेहद ही स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. वो व्हाइट कलर की बैकलेस ड्रेस में नजर आईं.
वेकेशन पर मीरा राजपूत का बेहद ही स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. वो व्हाइट कलर की बैकलेस ड्रेस में नजर आईं.
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शेयर की गई फोटोज में वेकेशन के खूबसूरत नजारों की भी झलक देखने को मिली.
शेयर की गई फोटोज में वेकेशन के खूबसूरत नजारों की भी झलक देखने को मिली.
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वहीं एक फोटो में बोट पर बैठी मारी अपने पति शाहिद को गले लगाए नजर आ रही हैं.
वहीं एक फोटो में बोट पर बैठी मारी अपने पति शाहिद को गले लगाए नजर आ रही हैं.
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कपल की इन फोटोज पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और दोनों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.
कपल की इन फोटोज पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और दोनों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर आखिरी बार फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आए थे, जो इस साल 19 जून को रिलीज हुई थी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर आखिरी बार फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आए थे, जो इस साल 19 जून को रिलीज हुई थी.
Published at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Mira Rajput SHAHID KAPOOR

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