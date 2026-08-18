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समंदर के बीच पति शाहिद संग रोमांटिक हुईं मीरा, वेकेशन पर दिखा स्टाइलिश अंदाज
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी पत्नी मीरा राजपूत संग वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में मीरा राजपूत ने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की कुछ फटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गईं.
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Published at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :Mira Rajput SHAHID KAPOOR
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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