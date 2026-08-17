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आलिया भट्ट ने याद आया फैमिली टाइम, रणबीर कपूर-बेटी राहा संग शेयर की वेकेशन फोटोज
Alia Bhatt Vacation Photos: आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ फोटोज शेयर की है, जिसे शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने पुराने दिनों के फैमिली टाइम को याद किया है.
आलिया भट्ट फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ पुरानी फोटोज शेयर की है, जिसमें वो पति रणबीर कपूर और राहा कपूर के साथ देखा गया. वो पुराने फैमिली टाइम को मिस करती दिखीं.
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Published at : 17 Aug 2026 09:28 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt Love And War
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