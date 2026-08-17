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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट ने याद आया फैमिली टाइम, रणबीर कपूर-बेटी राहा संग शेयर की वेकेशन फोटोज

आलिया भट्ट ने याद आया फैमिली टाइम, रणबीर कपूर-बेटी राहा संग शेयर की वेकेशन फोटोज

Alia Bhatt Vacation Photos: आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ फोटोज शेयर की है, जिसे शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने पुराने दिनों के फैमिली टाइम को याद किया है.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 17 Aug 2026 09:28 PM (IST)
Alia Bhatt Vacation Photos: आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और बेटी राहा के साथ फोटोज शेयर की है, जिसे शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने पुराने दिनों के फैमिली टाइम को याद किया है.

आलिया भट्ट फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो खुद से जुड़ी कोई ना कोई पोस्ट शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ पुरानी फोटोज शेयर की है, जिसमें वो पति रणबीर कपूर और राहा कपूर के साथ देखा गया. वो पुराने फैमिली टाइम को मिस करती दिखीं.

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आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेकेशन की फोटोज शेयर की है. इसे साझा करने के साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा, 'पुराने अच्छे दिन, गले लगना और वो सब.'
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपनी वेकेशन की फोटोज शेयर की है. इसे साझा करने के साथ ही एक्ट्रेस ने लिखा, 'पुराने अच्छे दिन, गले लगना और वो सब.'
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उनकी इस पोस्ट के कैप्शन से एक बात तो साफ जाहिर है कि एक्ट्रेस अपने फैमिली टाइम को काफी मिस कर रही हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी खूब कमेंट किया है.
उनकी इस पोस्ट के कैप्शन से एक बात तो साफ जाहिर है कि एक्ट्रेस अपने फैमिली टाइम को काफी मिस कर रही हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी खूब कमेंट किया है.
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सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में आलिया भट्ट को रणबीर कपूर और राहा कपूर के साथ देखा गया. दोनों पहले तो बेटी के साथ समंदर में बोट में बैठकर एन्जॉय करते दिखे.
सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में आलिया भट्ट को रणबीर कपूर और राहा कपूर के साथ देखा गया. दोनों पहले तो बेटी के साथ समंदर में बोट में बैठकर एन्जॉय करते दिखे.
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फोटोज में आलिया को सेल्फी लेते हुए दिखाया गया. उन्होंने नेचुरल ब्यूटी भी दिखाया. वो बेटी राहा के बेहद क्लोज दिखीं और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया.
फोटोज में आलिया को सेल्फी लेते हुए दिखाया गया. उन्होंने नेचुरल ब्यूटी भी दिखाया. वो बेटी राहा के बेहद क्लोज दिखीं और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया.
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आपको बता दें कि आलिया भट्ट अपनी फैमिली को उस समय मिस करते हुए नजर आईं, जब वो फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं.
आपको बता दें कि आलिया भट्ट अपनी फैमिली को उस समय मिस करते हुए नजर आईं, जब वो फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. इन दिनों वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं.
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आलिया भट्ट के साथ इस फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं. शादी के बाद दोनों स्टार्स की ये पहली फिल्म है. फैंस को भी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.
आलिया भट्ट के साथ इस फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं. शादी के बाद दोनों स्टार्स की ये पहली फिल्म है. फैंस को भी इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.
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बहरहाल, आलिया भट्ट की आखिरी रिलीज 'अल्फा' थी, जिसके जरिए एक्ट्रेस को इंटेंस एक्शन सीक्वेंस करते हुए देखा गया. इसमें उनके साथ शरवरी वाघ भी लीड रोल में थीं.
बहरहाल, आलिया भट्ट की आखिरी रिलीज 'अल्फा' थी, जिसके जरिए एक्ट्रेस को इंटेंस एक्शन सीक्वेंस करते हुए देखा गया. इसमें उनके साथ शरवरी वाघ भी लीड रोल में थीं.
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हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 100 करोड़ था और सैकनिल्क के अनुसार, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 99.10 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 58.86 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 29.05 करोड़ कलेक्शन रहा.
हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 100 करोड़ था और सैकनिल्क के अनुसार, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 99.10 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 58.86 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 29.05 करोड़ कलेक्शन रहा.
Published at : 17 Aug 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Love And War

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