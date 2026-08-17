आलिया भट्ट ने याद आया फैमिली टाइम, रणबीर कपूर-बेटी राहा संग शेयर की वेकेशन फोटोज

उनकी इस पोस्ट के कैप्शन से एक बात तो साफ जाहिर है कि एक्ट्रेस अपने फैमिली टाइम को काफी मिस कर रही हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी खूब कमेंट किया है.