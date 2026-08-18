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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्कूल में हुई मुलाकात, 10 साल की डेटिंग के बाद की शादी, ऐसी है इमरान हाशमी की लव स्टोरी

स्कूल में हुई मुलाकात, 10 साल की डेटिंग के बाद की शादी, ऐसी है इमरान हाशमी की लव स्टोरी

Emraan-Parveen Shahani Love Story: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की लव स्टोरी फिल्मों की तरह ही बड़ी रोमांचक है. आइए जानते हैं उनकी और परवीर शाहनी की मुलाकात कहां हुई थी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Emraan-Parveen Shahani Love Story: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की लव स्टोरी फिल्मों की तरह ही बड़ी रोमांचक है. आइए जानते हैं उनकी और परवीर शाहनी की मुलाकात कहां हुई थी.

इमरान हाशमी ने पर्दे पर रोमांटिक रोल प्ले कर सबका दिल जीता है. वहीं उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी है. उन्होंने 10 साल की डेटिंग के बाद परवीन संग शादी रचाई थी. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कपल की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी.

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इमरान हाशमी और परवीन साहनी की पहली मुलाकात स्कूल-कॉलेज के दिनों में हुई थी. उस टाइम दोनों अच्छे दोस्त थे.
इमरान हाशमी और परवीन साहनी की पहली मुलाकात स्कूल-कॉलेज के दिनों में हुई थी. उस टाइम दोनों अच्छे दोस्त थे.
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दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया. कपल ने 6 साल तक एक-दूसरे को डेट किया.
दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया. कपल ने 6 साल तक एक-दूसरे को डेट किया.
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हालांकि दोनों को शादी के लिए लंब इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि उस समय इमरान हाशमी फिल्मों में आने लिए स्ट्रगल कर रहे थे.
हालांकि दोनों को शादी के लिए लंब इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि उस समय इमरान हाशमी फिल्मों में आने लिए स्ट्रगल कर रहे थे.
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फिर इमरान और परवीन ने 10 साल की डेटिंग के बाद साल 2006 में शादी कर ली. कपल एक बच्चे के पैरेंट हैं.
फिर इमरान और परवीन ने 10 साल की डेटिंग के बाद साल 2006 में शादी कर ली. कपल एक बच्चे के पैरेंट हैं.
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इमरान और परवीन ने साल 2010 में अपने बेटे अयान हाशमी का वेलकम किया. अयान हाशमी अपने पापा इमरान की तरह काफी हैंडसम हैं.
इमरान और परवीन ने साल 2010 में अपने बेटे अयान हाशमी का वेलकम किया. अयान हाशमी अपने पापा इमरान की तरह काफी हैंडसम हैं.
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परवीन साहनी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. हालांकि इमरान अक्सर सोशल मीडिया पर फैमिली संग फोटोज शेयर करते रहते हैं.
परवीन साहनी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. हालांकि इमरान अक्सर सोशल मीडिया पर फैमिली संग फोटोज शेयर करते रहते हैं.
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वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आ रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आ रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है.
Published at : 18 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Parveen Shahani

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