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स्कूल में हुई मुलाकात, 10 साल की डेटिंग के बाद की शादी, ऐसी है इमरान हाशमी की लव स्टोरी
Emraan-Parveen Shahani Love Story: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की लव स्टोरी फिल्मों की तरह ही बड़ी रोमांचक है. आइए जानते हैं उनकी और परवीर शाहनी की मुलाकात कहां हुई थी.
इमरान हाशमी ने पर्दे पर रोमांटिक रोल प्ले कर सबका दिल जीता है. वहीं उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी है. उन्होंने 10 साल की डेटिंग के बाद परवीन संग शादी रचाई थी. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कपल की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी.
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Published at : 18 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :Emraan Hashmi Parveen Shahani
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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