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MMS कंट्रोवर्सी में फंस चुकी एक्ट्रेस को मिला सीता का रोल, टीजर देख फैंस का खून खौला

Mahakavya Shri Ramayan Katha: फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का टीजर रिलीज हो गया है. इसमें अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार में नजर आ रही हैं. अंजलि को सीता के रोल में देखकर कई लोग नाराज हो गए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 12:11 PM (IST)
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एक ओर नितेश तिवारी की 4,000 करोड़ के बजट में बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर काफी चर्चा है, वहीं अब 'रामायण' पर बनी एक और फिल्म सुर्खियों में आ गई है. 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का टीजर रिलीज हो चुका है. 'रामायण' में साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभा रही हैं, जबकि 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में देवी सीता के रोल में MMS कंट्रोवर्सी में रह चुकीं अंजलि अरोड़ा नजर आएंगी.

अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग पर उठे सवाल
अंजलि अरोड़ा 'कच्चा बादाम' गाने पर वीडियो बनाकर रातों-रात चर्चा में आ गई थीं. उनका नाम MMS कंट्रोवर्सी से भी जुड़ चुका है. अब 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के टीजर में उन्हें मां सीता के किरदार में देखकर कई यूजर्स नाराज नजर आए. लोगों का कहना है कि गंगा की तरह पवित्र मां सीता के रोल में अंजलि की कास्टिंग सही नहीं है. टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अंजलि के इस किरदार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. 

MMS कंट्रोवर्सी में फंस चुकी एक्ट्रेस को मिला सीता का रोल, टीजर देख फैंस का खून खौला

मेकर्स पर फूटा अंजलि अरोड़ा का गुस्सा
सीता के किरदार के लिए अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग को लेकर यूजर्स ने सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'कच्चा बादाम वाली को सीता बना दिया और हनुमान दिखने वाले को राम.' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'काश, कभी सीता की तरह भी इसका चरित्र होता.' एक अन्य यूजर ने मेकर्स पर निशाना साधते हुए लिखा, 'हिम्मत को देखो मेकर्स की.' वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'क्या आप सीता मैया को जानती हैं? द ग्रेट अंजलि अरोड़ा.' 

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कौन निभा रहा भगवान राम का किरदार?
'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के जरिए अंजलि अरोड़ा एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं. टीजर में राम-सीता विवाह, वनवास और रावण की भी झलक देखने को मिल रही है. फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. लक्ष्मण के रोल के लिए एक्टर शील वर्मा को चुना गया है. 

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कैसा है टीजर?
टीजर की शुरुआत राम (देव शर्मा) और सीता (अंजलि अरोड़ा) के स्वयंवर से होती है. इसके बाद कहानी सीधे वनवास के सफर पर पहुंच जाती है. टीजर में 'रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई' जैसे मशहूर डायलॉग के साथ बैकग्राउंड में रामायण की चौपाइयां सुनाई देती हैं. वनवास के दौरान राम और सीता के बीच की खास केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है. वहीं, जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, उसके बाद रावण के विनाश और उसके संहार की कहानी की शुरुआत होती है. 

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'आदिपुरुष' से बेहतर होगी ये फिल्म...
'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोग इसकी तुलना प्रभास की 'आदिपुरुष' और रणबीर कपूर की 'रामायण' से कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि ये फिल्म 'आदिपुरुष' से बेहतर होगी. वहीं, कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें रणबीर कपूर की 'रामायण' से दिक्कत है, वो ये फिल्म देख सकते हैं.

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कब रिलीज होगी ये फिल्म?
'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के डायरेक्टर अभिषेक सिंह हैं. महोबिया फिल्म्स के प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म को प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है. अजय कनौजिया की कंपनी एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसे पेश कर रही है. ये फिल्म हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी रिलीज होगी. फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Anjali Arora Mahakavya Shri Ramayan Katha
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