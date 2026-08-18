कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

2014 में उनके बेटे अयान को पहली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था. लंबे इलाज के बाद 2019 में वो पूरी तरह कैंसर से मुक्त हो गए. इस मुश्किल दौर में परवीन अपने परिवार और बेटे अयान की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं.