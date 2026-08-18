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कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात
Who Is Emraan Hashmi: इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी बला की खूबसूरत हैं. वो लुक्स के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. 14 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की सफलता से इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी भी काफी खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इमरान पर प्यार लुटाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर परवीन शाहानी कौन हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 06:44 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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