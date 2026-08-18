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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

Who Is Emraan Hashmi: इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी बला की खूबसूरत हैं. वो लुक्स के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Aug 2026 06:44 PM (IST)
Who Is Emraan Hashmi: इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी बला की खूबसूरत हैं. वो लुक्स के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. 14 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की सफलता से इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी भी काफी खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इमरान पर प्यार लुटाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर परवीन शाहानी कौन हैं.

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भले ही फिल्मों में इमरान हाशमी की छवि 'सीरियल किसर' की रही है, लेकिन उनकी रियल लाइफ इससे बिल्कुल अलग है.
भले ही फिल्मों में इमरान हाशमी की छवि 'सीरियल किसर' की रही है, लेकिन उनकी रियल लाइफ इससे बिल्कुल अलग है.
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अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने वाले इमरान असल जिंदगी में अपनी पत्नी परवीन शाहानी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हैं और वन-वुमन मैन हैं.
अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने वाले इमरान असल जिंदगी में अपनी पत्नी परवीन शाहानी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हैं और वन-वुमन मैन हैं.
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इमरान हाशमी की पत्नी का नाम परवीन शाहनी (अब परवीन हाशमी) है‌. वो बॉलीवुड की चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.
इमरान हाशमी की पत्नी का नाम परवीन शाहनी (अब परवीन हाशमी) है‌. वो बॉलीवुड की चकाचौंध और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.
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टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, परवीन शाहानी एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी. फिलहाल वो हाउसवाइफ हैं और अपनी फैमिली पर ध्यान दे रही हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, परवीन शाहानी एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी. फिलहाल वो हाउसवाइफ हैं और अपनी फैमिली पर ध्यान दे रही हैं.
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परवीन शाहानी फिल्मी पार्टियों और रेड कार्पेट इवेंट्स में बहुत कम नजर आती हैं और बेहद सादगी से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं.
परवीन शाहानी फिल्मी पार्टियों और रेड कार्पेट इवेंट्स में बहुत कम नजर आती हैं और बेहद सादगी से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं.
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परवीन शाहानी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, वो हर लुक में अपने फैंस के होश उड़ा देती हैं. परवीन अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर देती हैं.
परवीन शाहानी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, वो हर लुक में अपने फैंस के होश उड़ा देती हैं. परवीन अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर देती हैं.
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परवीन शाहानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 34 हजार फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर इमरान हाशमी के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और फैमिली मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं.
परवीन शाहानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 34 हजार फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर इमरान हाशमी के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और फैमिली मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं.
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परवीन शाहानी और इमरान हाशमी एक-दूसरे को स्कूल-कॉलेज के दिनों से जानते थे. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और इसके बाद उन्होंने करीब साढ़े छह साल तक एक-दूसरे को डेट किया.
परवीन शाहानी और इमरान हाशमी एक-दूसरे को स्कूल-कॉलेज के दिनों से जानते थे. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और इसके बाद उन्होंने करीब साढ़े छह साल तक एक-दूसरे को डेट किया.
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लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने दिसंबर 2006 में शादी करने का फैसला किया. कपल ने इस्लामिक रीति-रिवाज से शादी की थी. 2010 में परवीन और इमरान ने बेटे अयान हाशमी का वेलकम किया.
लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने दिसंबर 2006 में शादी करने का फैसला किया. कपल ने इस्लामिक रीति-रिवाज से शादी की थी. 2010 में परवीन और इमरान ने बेटे अयान हाशमी का वेलकम किया.
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2014 में उनके बेटे अयान को पहली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था. लंबे इलाज के बाद 2019 में वो पूरी तरह कैंसर से मुक्त हो गए. इस मुश्किल दौर में परवीन अपने परिवार और बेटे अयान की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं.
2014 में उनके बेटे अयान को पहली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था. लंबे इलाज के बाद 2019 में वो पूरी तरह कैंसर से मुक्त हो गए. इस मुश्किल दौर में परवीन अपने परिवार और बेटे अयान की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं.
Published at : 18 Aug 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Parveen Shahani Awarapan 2

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