हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें

डेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें

Tripti Dimri Pics: तृप्ति डिमरी आज एयरपोर्ट पर डेनिम और व्हाइट इनर के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को काफी पसंद आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Tripti Dimri Pics: तृप्ति डिमरी आज एयरपोर्ट पर डेनिम और व्हाइट इनर के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को काफी पसंद आ रही हैं.

एनिमल की भाभी नंबर 2 तृप्ति डिमरी अब बी-टाउन की चर्चित एक्ट्रेस बन चुकी हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्टाइलिश और मॉडर्न लुक डेनिम जैकेट, व्हाइट इनर, ब्लैक बूट्स और ब्लैक पर्स के साथ नजर आया. तृप्ति जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर के साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगी.

1/7
एयरपोर्ट पर तृप्ति डिमरी काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं. उनके विंटर लुक में डेनिम जैकेट और व्हाइट इनर शामिल था.
एयरपोर्ट पर तृप्ति डिमरी काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं. उनके विंटर लुक में डेनिम जैकेट और व्हाइट इनर शामिल था.
2/7
उनके लुक को ब्लैक बूट्स और ब्लैक पर्स ने और आकर्षक बनाया.
उनके लुक को ब्लैक बूट्स और ब्लैक पर्स ने और आकर्षक बनाया.
Published at : 27 Dec 2025 03:02 PM (IST)
TRIPTI DIMRI Tripti Dimri Airport Photos Tripti Dimri Airport Look

विश्व
World Richest Indian-Origin: दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर क्या बोले बेन स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
