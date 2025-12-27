एक्सप्लोरर
डेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें
Tripti Dimri Pics: तृप्ति डिमरी आज एयरपोर्ट पर डेनिम और व्हाइट इनर के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को काफी पसंद आ रही हैं.
एनिमल की भाभी नंबर 2 तृप्ति डिमरी अब बी-टाउन की चर्चित एक्ट्रेस बन चुकी हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्टाइलिश और मॉडर्न लुक डेनिम जैकेट, व्हाइट इनर, ब्लैक बूट्स और ब्लैक पर्स के साथ नजर आया. तृप्ति जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर के साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगी.
1/7
2/7
Published at : 27 Dec 2025 03:02 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
डेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
पहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश
बॉलीवुड
9 Photos
आजकल कहां हैं धर्मेंद्र के लाडले? सनी देओल के भाई की जब अनुराग कश्यप ने की सरेआम फजीहत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
डेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion