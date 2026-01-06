हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअहान पांडे से विशाल जेठवा तक, 2026 में चमकेगी इन एक्टर्स की किस्मत

अहान पांडे से विशाल जेठवा तक, 2026 में चमकेगी इन एक्टर्स की किस्मत

Actors Who Be Shine In 2026: 2025 नए बॉलीवुड सितारों के नाम रहा. दमदार एक्टिंग और इमोशनल रोल से इन्होंने फैंस का दिल जीता. अब 2026 में इनकी चमक और बढ़ने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 10:22 PM (IST)
Actors Who Be Shine In 2026: 2025 नए बॉलीवुड सितारों के नाम रहा. दमदार एक्टिंग और इमोशनल रोल से इन्होंने फैंस का दिल जीता. अब 2026 में इनकी चमक और बढ़ने वाली है.

2025 बॉलीवुड के नए सितारों के लिए यादगार साल रहा. इन यंग एक्टर्स ने दमदार रोल, इमोशनल परफॉर्मेंस और शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता. इंडिपेंडेंट ड्रामे हों या बड़े हिट, इनकी अदाकारी ने सबको इंप्रेस किया. इन्होंने पर्दे पर अपने हुनर को दिखा कर फैंस की उम्मीद बढ़ा दी और अब 2026 में भी इन सितारों की किस्मत चमके वाली है.

1/8
अहान पांडे ने 'सैयारा' के जरिए सबका ध्यान खींचा. उनकी नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें एक ऐसा नया चेहरा बना दिया जिसे सब नोटिस कर रहे हैं. अहान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लीड रोल के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को सही तरीके से दिखाने वाले एक्टर्स में भी एक हैं.
अहान पांडे ने 'सैयारा' के जरिए सबका ध्यान खींचा. उनकी नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें एक ऐसा नया चेहरा बना दिया जिसे सब नोटिस कर रहे हैं. अहान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लीड रोल के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को सही तरीके से दिखाने वाले एक्टर्स में भी एक हैं.
2/8
ऑस्कर की रेस में भारत की तरफ से भेजी गई 'होमबाउंड' में विशाल जेठवा ने चंदन कुमार वाल्मीकि का रोल निभाया. उनका काम बेहद कूल और इम्प्रेसिव रहा. भले ही उन्होंने फिल्म में बेहद कम बोला पर भावनाओं में गहराई इतनी कि बस उनकी आंखों और हाव-भाव से कहानी बयां हो गई.
ऑस्कर की रेस में भारत की तरफ से भेजी गई 'होमबाउंड' में विशाल जेठवा ने चंदन कुमार वाल्मीकि का रोल निभाया. उनका काम बेहद कूल और इम्प्रेसिव रहा. भले ही उन्होंने फिल्म में बेहद कम बोला पर भावनाओं में गहराई इतनी कि बस उनकी आंखों और हाव-भाव से कहानी बयां हो गई.
Published at : 06 Jan 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Agastya Nanda Ahaan Panday Aneet Padda Anya Singh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

JNU Protest: JNU में 'नफरती गैंग' रिटर्न्स! | PM Modi | Amit Shah | CM Yogi | BJP | Lucknow
Venezuela Crisis और Petrol-Diesel: India को कितना फ़ायदा? | Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
Crude Oil Detection: कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
नौकरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget