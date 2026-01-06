अहान पांडे से विशाल जेठवा तक, 2026 में चमकेगी इन एक्टर्स की किस्मत

अहान पांडे ने 'सैयारा' के जरिए सबका ध्यान खींचा. उनकी नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें एक ऐसा नया चेहरा बना दिया जिसे सब नोटिस कर रहे हैं. अहान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लीड रोल के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को सही तरीके से दिखाने वाले एक्टर्स में भी एक हैं.