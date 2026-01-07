हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Top 10 Actresses: दीपिका पादुकोण बनी नंबर 1, श्रद्धा कपूर और कैटरीना से पीछे रह गईं आलिया भट्ट, चेक करें-टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट

Top 10 Actresses: दीपिका पादुकोण बनी नंबर 1, श्रद्धा कपूर और कैटरीना से पीछे रह गईं आलिया भट्ट, चेक करें-टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट

Indian Top 10 Actresses: आज हम आपको देश की टॉप 10 एक्ट्रेसेस के बार में बताने जा रहे हैं. इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण सबसे आगे है. आइए देखते है कैटरीना कैफ से आलिया भट्ट तक किसे कौन सी पोजिशन मिली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Indian Top 10 Actresses: आज हम आपको देश की टॉप 10 एक्ट्रेसेस के बार में बताने जा रहे हैं. इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण सबसे आगे है. आइए देखते है कैटरीना कैफ से आलिया भट्ट तक किसे कौन सी पोजिशन मिली.

इंडिया की टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में उन एक्ट्रेसेस के नाम दिए गए हैं जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम नंबर 1 पर है. आइए जानते हैं किस एक्ट्रेस को कौन सी पोजीशन मिली.

1/10
लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम नंबर 1 पर है. अभी तक उनकी 27 फिल्में आई हैं और इन 27 फिल्मों ने 3201 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.
लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम नंबर 1 पर है. अभी तक उनकी 27 फिल्में आई हैं और इन 27 फिल्मों ने 3201 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है.
2/10
दीपिका के बाद इस लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम है. कटरीना कैफ ने अब तक 34 फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों ने 3,130 करोड़ रुपये की कमाई की है.
दीपिका के बाद इस लिस्ट में कटरीना कैफ का नाम है. कटरीना कैफ ने अब तक 34 फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों ने 3,130 करोड़ रुपये की कमाई की है.
Published at : 07 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Kareena Kapoor Khan Deepika Padukone Katrina Kaif Alia Bhatt

History Of Turkman Gate: क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास? किसने बनवाया, 1976 में पहली बार चला बुलडोजर, जानें पूरी कहानी
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
दिनभर चुनावी जंग, रात को दोस्ती भरा डिनर! छत्रपति संभाजीनगर में विरोधी नेता एक ही टेबल पर आए नजर
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
