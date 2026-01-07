हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Irrfan Khan Birth Anniversary: 'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दर्शकों का दिल, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

Irrfan Khan Birth Anniversary: 'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दर्शकों का दिल, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल

Birthday Special: इरफान खान के बर्थडे पर उनकी फिल्मों को एक बार फिर याद करते है. द लंचबॉक्स और मकबूल से लेकर तलवार और करीब करीब सिंगल जैसी शानदार फिल्मों तक उनका काम आज भी उतना ही खास लगता है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Birthday Special: इरफान खान के बर्थडे पर उनकी फिल्मों को एक बार फिर याद करते है. द लंचबॉक्स और मकबूल से लेकर तलवार और करीब करीब सिंगल जैसी शानदार फिल्मों तक उनका काम आज भी उतना ही खास लगता है

इरफान खान सिर्फ परदे पर किरदार निभाने वाले एक्टर नहीं थे. वो ऐसे कलाकार थे जिनकी आंखें कहानी कहती थीं और जिनकी खामोशी भी दिल तक पहुंच जाती थी. आज 7 जनवरी को उनके बर्थडे पर उनकी फिल्मों को फिर से देखना किसी इमोशनल सफर पर निकलने जैसा लगता है. कभी प्यार से भरी हल्की कहानियां, तो कभी कड़वे सच दिखाती गंभीर फिल्में इरफान हर रोल में खुद को इस तरह ढाल लेते थे कि किरदार याद बन जाता था. तो आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों को याद करें जो आज भी दिल को छू जाती हैं.

1/10
द लंचबॉक्स (नेटफ्लिक्स)-ये फिल्म इरफान खान की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साजन फर्नांडिस के रोल में इरफान एक ऐसे आदमी को निभाते हैं जो अकेलापन जी रहा है. गलती से पहुंचे एक लंचबॉक्स के जरिए उसकी जिंदगी में फिर से किसी का साथ मिलता है. इरफान ने बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी अकेलेपन का दर्द और उम्मीद की खुशी बहुत अच्छे से दिखा दी. ये फिल्म दिल में बस जाती है और खत्म होने के बाद भी याद रहती है.
द लंचबॉक्स (नेटफ्लिक्स)-ये फिल्म इरफान खान की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साजन फर्नांडिस के रोल में इरफान एक ऐसे आदमी को निभाते हैं जो अकेलापन जी रहा है. गलती से पहुंचे एक लंचबॉक्स के जरिए उसकी जिंदगी में फिर से किसी का साथ मिलता है. इरफान ने बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी अकेलेपन का दर्द और उम्मीद की खुशी बहुत अच्छे से दिखा दी. ये फिल्म दिल में बस जाती है और खत्म होने के बाद भी याद रहती है.
2/10
पीकू (सोनीलिव)- ‘पीकू’ में इरफान खान अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए हैं. राणा चौधरी के रोल में वो एक टैक्सी कंपनी चलाने वाले हैं जो इस अजीब लेकिन मजेदार रोड ट्रिप का हिस्सा बनते हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर फिल्म को बैलेंस में रखती है. पिता-बेटी की नोकझोंक के बीच इरफान का किरदार सब कुछ बहुत नैचुरल बना देता है.
पीकू (सोनीलिव)- ‘पीकू’ में इरफान खान अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए हैं. राणा चौधरी के रोल में वो एक टैक्सी कंपनी चलाने वाले हैं जो इस अजीब लेकिन मजेदार रोड ट्रिप का हिस्सा बनते हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर फिल्म को बैलेंस में रखती है. पिता-बेटी की नोकझोंक के बीच इरफान का किरदार सब कुछ बहुत नैचुरल बना देता है.
Published at : 07 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Irrfan Khan Irrfan Khan Birth Anniversary Bollywood

इंडिया
महाराष्ट्र
इंडिया
स्पोर्ट्स
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
