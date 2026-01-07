एक्सप्लोरर
Irrfan Khan Birth Anniversary: 'पीकू' से 'मकबूल' तक, इरफान खान ने अपनी इन फिल्मों से जीता था दर्शकों का दिल, जानें ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
Birthday Special: इरफान खान के बर्थडे पर उनकी फिल्मों को एक बार फिर याद करते है. द लंचबॉक्स और मकबूल से लेकर तलवार और करीब करीब सिंगल जैसी शानदार फिल्मों तक उनका काम आज भी उतना ही खास लगता है
इरफान खान सिर्फ परदे पर किरदार निभाने वाले एक्टर नहीं थे. वो ऐसे कलाकार थे जिनकी आंखें कहानी कहती थीं और जिनकी खामोशी भी दिल तक पहुंच जाती थी. आज 7 जनवरी को उनके बर्थडे पर उनकी फिल्मों को फिर से देखना किसी इमोशनल सफर पर निकलने जैसा लगता है. कभी प्यार से भरी हल्की कहानियां, तो कभी कड़वे सच दिखाती गंभीर फिल्में इरफान हर रोल में खुद को इस तरह ढाल लेते थे कि किरदार याद बन जाता था. तो आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों को याद करें जो आज भी दिल को छू जाती हैं.
Published at : 07 Jan 2026 11:42 AM (IST)
