द लंचबॉक्स (नेटफ्लिक्स)-ये फिल्म इरफान खान की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साजन फर्नांडिस के रोल में इरफान एक ऐसे आदमी को निभाते हैं जो अकेलापन जी रहा है. गलती से पहुंचे एक लंचबॉक्स के जरिए उसकी जिंदगी में फिर से किसी का साथ मिलता है. इरफान ने बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी अकेलेपन का दर्द और उम्मीद की खुशी बहुत अच्छे से दिखा दी. ये फिल्म दिल में बस जाती है और खत्म होने के बाद भी याद रहती है.