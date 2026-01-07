एक्सप्लोरर
दोस्तों संग अमाल्फी में रश्मिका मंदाना ने खूब मचाया था धमाल, एक्टेस ने अब तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Rashmika Mandanna Vacation: रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होनें सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की कुछ झलकियां शेयर कीं. जहां वो दोस्तों संग मस्ती करती नजर आईं.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने नए साल की शुरुआत अपने दोस्तों के साथ इटली में की. इस ट्रिप के दौरान रश्मिका और उनके दोस्तों ने खूब मस्ती की. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने वेकेशन की तस्वारें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
Published at : 07 Jan 2026 11:40 AM (IST)
