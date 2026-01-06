अब कहां गायब हैं कोइना मित्रा? ग्लैमरस अदाओं से गिराई थी हुस्न की बिजलियां

कोएना को असली स्टारडम रामगोपाल वर्मा की फिल्म मुसाफिर से मिला. इस फिल्म का गाना साकी साकी हिट हुआ और आज भी लोग उन्हें 'साकी साकी वाली हीरोइन' के नाम से जानते हैं. इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में कीं लेकिन फिर धीरे-धीरे सबकी नजरों से दूर हो गईं.