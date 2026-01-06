एक्सप्लोरर
अब कहां गायब हैं कोइना मित्रा? ग्लैमरस अदाओं से गिराई थी हुस्न की बिजलियां
Koena Mitra Birthday Special: कोएना मित्रा 7 जनवरी को अपना 42वां बर्थडे मनाएंगी. 'साकी साकी' से फेमस हुई इस एक्ट्रेस की जिंदगी फेम और विवादों से भरी रही है.
बॉलीवुड में ‘साकी साकी गर्ल’ के नाम से फेमस हुईं कोएना मित्रा ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्मों से ज्यादा उन्हें उनके डांस के लिए याद किया जाता है. फिल्म मुसाफिर के गाने ओ साकी साकी ने उन्हें इंडस्ट्री में हमेशा के लिए पहचान दी. कोएना मित्रा विवादों में भी खूब रही हैं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की क्रूर हरकतों का खुलासा किया था. उन्होंने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया लेकिन इसके बाद उनका करियर किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सका.कोएना मित्रा 7 जनवरी को अपना 42वां बर्थडे मनाएंगी. इस मौके पर हम उनकी लाइफ के विवादों और अब के हालात पर नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Tags :Koena Mitra Bollywood Saki Saki Girl
बॉलीवुड
7 Photos
जय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड
बॉलीवुड
7 Photos
छोटी 'पू' लेकर शाहरुख खान और काजोल के बेटे तक, जानें कहां है 'कभी खुशी कभी गम' के ये कलाकार
बॉलीवुड
7 Photos
'रोड' से शुरू हुआ था कोइना का सफर, 'साकी साकी' से बनी स्टार, एक सर्जरी ने बर्बाद किया करियर
बॉलीवुड
7 Photos
2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म
बॉलीवुड
10 Photos
सोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
जय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड
एबीपी लाइव
Opinion