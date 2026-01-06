एक्सप्लोरर
बिपाशा बसु की 10 तस्वीरें, पुराने दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं एक्ट्रेस, अब पहचान पाना होगा मुश्किल
Bipasha Basu 10 Photos: बॉलीवुड की ग्लैमरस क्वीन बिपाशा बसु अब काफी बदल गई है. एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें देख उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया है. इसी बीच आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें
बिपाशा बसु बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस है. एक समय में उनके स्टाइल और अदाओं ने लाखों लोगों को दीवाना बना दिया था. उनके लुक और पर्सनैलिटी की हर तरफ चर्चा होती थी. आज जब उनके पुराने दिनों की तस्वीरों पर नजर डालते हैं, तो साफ दिखता है कि सालों में उनका अंदाज कितना बदल चुका है. बता दें कल एक्ट्रेस अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में आइए तस्वीरों में देखें बिपाशा बसु का ये ट्रांसफॉर्मेशन.
1/10
2/10
Published at : 06 Jan 2026 07:29 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu Ajnabee Raaz
बॉलीवुड
10 Photos
बिपाशा बसु की 10 तस्वीरें, पुराने दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं एक्ट्रेस, अब पहचान पाना होगा मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
जय भानुशाली और माही विज ही नहीं, ये 5 सेलिब्रिटी कपल्स के तलाक और ब्रेकअप ने फैंस को किया शॉक्ड
बॉलीवुड
7 Photos
छोटी 'पू' लेकर शाहरुख खान और काजोल के बेटे तक, जानें कहां है 'कभी खुशी कभी गम' के ये कलाकार
बॉलीवुड
7 Photos
'रोड' से शुरू हुआ था कोइना का सफर, 'साकी साकी' से बनी स्टार, एक सर्जरी ने बर्बाद किया करियर
बॉलीवुड
7 Photos
2026 में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएंगे ये डायरेक्टर्स, राजामौली से लेकर संदीप रेड्डी तक की फिल्में है कंफर्म
बॉलीवुड
10 Photos
सोफी शाइन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, शिखर धवन की दुल्हनिया बनेंगी, फरवरी में होगी शादी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
बिपाशा बसु की 10 तस्वीरें, पुराने दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं एक्ट्रेस, अब पहचान पाना होगा मुश्किल
एबीपी लाइव
Opinion