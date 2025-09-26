हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतृप्ति डिमरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने हुस्न से खूब बिजलियां गिराती हैं 'एनिमल' की 'भाभी नंबर 2'

तृप्ति डिमरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने हुस्न से खूब बिजलियां गिराती हैं 'एनिमल' की 'भाभी नंबर 2'

Bhabhi No. 2 Aka Triptii Dimri: तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज़ से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इन लेटेस्ट 10 तस्वीरों में उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Bhabhi No. 2 Aka Triptii Dimri: तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज़ से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इन लेटेस्ट 10 तस्वीरों में उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है.

तृप्ति डिमरी आज बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. नेटफ्लिक्स की फिल्म बुलबुल से तृप्ति को जबरदस्त पहचान मिली, वहीं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में भाभी नंबर 2 के किरदार ने उनकी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया. सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं, और उनके चाहने वालों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है.

1/10
तृप्ति डिमरी ने इस ग्लैमरस एथनिक लुक मे लाल रंग की फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसे सिल्वर या मल्टीकलर के एम्बेलिश ब्रैलेट स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज हैवी वर्क वाला है, जो साड़ी के साथ शानदार कंट्रास्ट बना रहा है. एक्सेसरीज़ में उन्होंने स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथों में कंगन पहने हैं. उनका मेकअप सिंपल और ग्लोइंग है, और बाल खुले और हल्के वेवी में सेट हैं. यह पूरा लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का एक परफेक्ट फ्यूजन है.
2/10
यह है तृप्ति का ऑल-ब्लैक पावर सूट लुक. उन्होंने क्रॉप स्टाइल का एक ब्लेज़र पहना है, जिसमें पैडेड शोल्डर्स हैं और कमर के पास कट-आउट डिज़ाइन के साथ लेदर स्ट्रैप्स और बकल्स की डिटेलिंग है, जो आउटफिट को एक एजी टच दे रही है. उन्होंने इसे काले रंग की हाई-वेस्ट टेलर्ड पैंट के साथ पेयर किया है. मिनिमल मेकअप और सिल्वर स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ, उन्होंने अपने खुले, सीधे बालों को पीछे की ओर हवा में उड़ते हुए स्टाइल किया है, जो इस ग्लैमरस और मॉडर्न लुक में ड्रामा ऐड कर रहा है.
3/10
इस लुक मे तृप्ति ने बेबी पिंक और काले पोल्का डॉट्स वाला एक स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. इस गाउन में कमर के पास एक बड़ी रफ़ल है जिसे पेपलम स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, जो लुक को ड्रामैटिक वॉल्यूम दे रहा है. गाउन नीचे की तरफ फ़िशटेल की तरह फिटेड है और ज़मीन पर एक लंबी ट्रेल बना रहा है. इस आउटफिट के साथ, उन्होंने बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधा है और स्टेटमेंट डायमंड ईयररिंग्स पहने हैं, जो इसे एक हाई-फैशन रेड कार्पेट वाला लुक दे रहा है.
4/10
तृप्ति का यह लुक काफी ड्रामैटिक और हाई-फैशन है. उन्होंने काले रंग का एक फ्लोई और शीयर गाउन पहना है. इस गाउन में गहरे वी-नेक के साथ गले पर एक बड़ा बो डिटेलिंग है. गाउन की स्कर्ट में काफी वॉल्यूम है. उन्होंने अपने बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधा है और मेकअप को सटल रखा है, जिससे सारा ध्यान इस ग्लैमरस आउटफिट पर टिका रहे.
5/10
तृप्ति का यह लुक बोहो-चिक और रिलैक्स्ड है. उन्होंने काले रंग का एक स्ट्रैपलेस ट्यूब टॉप पहना है, जिसे काले रंग की लंबी स्कर्ट के साथ पेयर किया गया है. स्कर्ट पर गोल्डन रंग का एम्ब्रॉयडरी है. उन्होंने अपने इस आउटडोर लुक को गोल्डन स्टेटमेंट नेकलेस और रिंग से एक्सेसराइज़ किया है. उनके बाल खुले, हल्के वेवी हैं, और मेकअप मिनिमल और नैचुरल दिख रहा है, जिससे उनकी नैचुरल ब्यूटी हाइलाइट हो रही है.
6/10
इस तस्वीर में तृप्ति काफी एथिरियल लग रही हैं. उन्होंने हल्के पीले रंग का एक फ्लोरल प्रिंट और शीयर गाउन पहना है. गाउन की बॉडी पर क्रॉस और कट-आउट डिज़ाइन है, जिसके साथ रफल्स और लेस वर्क की डिटेल्स हैं, जो इसे ग्लैमरस बना रही हैं. स्कर्ट फ्लोई और लंबी ट्रेल वाली है. उनका मेकअप मिनिमल और नैचुरल है, और बाल खुले और हल्के वेवी हैं.
7/10
तृप्ति के इस ऑल-व्हाइट लुक मे सफेद रंग का एक कोर्सेट स्टाइल का ब्लेज़र पहना है, जिसकी फिटिंग कमर पर टाइट है. इसे एक लंबी और फ्लोई सफेद स्कर्ट के साथ पेयर किया गया है, जो एक मॉडर्न सूट जैसा इफ़ेक्ट दे रहा है. उन्होंने सफेद जूते भी पहने हैं. उनका मेकअप मिनिमल और नैचुरल है, और बाल खुले और हल्के वेवी हैं. यह पूरा लुक पावरफुल, सॉफ़्ट और बहुत ही स्टाइलिश है.
8/10
तृप्ति ने इस लुक मे फ्रेश और समर-रेडी लुक दिया है. उन्होंने हल्के पीले रंग की फ्लोरल मिनी ड्रेस पहनी है. इस ड्रेस में ऑफ-शोल्डर नेकलाइन है और पफ्ड स्लीव्स हैं, जो इसे एक क्यूट और फेमिनिन टच दे रही हैं. उन्होंने इसे सफेद स्ट्रैपी हील्स के साथ पेयर किया है, जो पूरे लुक को क्लीन और एलीगेंट बना रहा है. मेकअप मिनिमल और नैचुरल है, और बाल खुले और वेवी हैं.
9/10
तृप्ति ने इस लुक मे गहरे नीले रंग का एक डेनिम मैक्सी ड्रेस और साथ में मैचिंग डेनिम जैकेट पहनी है. ड्रेस में कोर्सेट-स्टाइल की फिटेड वेस्टलाइन है, जो लुक को स्ट्रक्चर और ग्लैमर दे रही है, और नीचे का हिस्सा फ्लेयर्ड है. जैकेट की कॉलर पर सिल्वर वर्क की डिटेलिंग है. उन्होंने अपने बालों को स्लीक बन में बाँधा है, डार्क सनग्लासेस लगाए हैं और डार्क लिपस्टिक के साथ इस लुक को पूरा किया है.
10/10
इस लुक मे तृप्ति ने काले रंग का एक लंबा लेसी गाउन पहना है, जिसमें बेल स्लीव्स हैं और गाउन के सामने एक हाई स्लिट है. नेकलाइन पर लेस-अप डिटेलिंग के साथ एक डीप प्लंजिंग वी-नेक है. उन्होंने इस लुक को स्टेटमेंट रखा है, जिसमें उनके बाल खुले और वेवी हैं, और ड्रामैटिक आई मेकअप के साथ नैचुरल लिप कलर का है.
Published at : 26 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Animal Triptii Dimri

Photo Gallery

