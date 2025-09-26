तृप्ति डिमरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने हुस्न से खूब बिजलियां गिराती हैं 'एनिमल' की 'भाभी नंबर 2'

यह है तृप्ति का ऑल-ब्लैक पावर सूट लुक. उन्होंने क्रॉप स्टाइल का एक ब्लेज़र पहना है, जिसमें पैडेड शोल्डर्स हैं और कमर के पास कट-आउट डिज़ाइन के साथ लेदर स्ट्रैप्स और बकल्स की डिटेलिंग है, जो आउटफिट को एक एजी टच दे रही है. उन्होंने इसे काले रंग की हाई-वेस्ट टेलर्ड पैंट के साथ पेयर किया है. मिनिमल मेकअप और सिल्वर स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ, उन्होंने अपने खुले, सीधे बालों को पीछे की ओर हवा में उड़ते हुए स्टाइल किया है, जो इस ग्लैमरस और मॉडर्न लुक में ड्रामा ऐड कर रहा है.