गुरुद्वारे में गाकर शुरू किया करियर, आज हैं टॉप पंजाबी एक्टर, दिलजीत दोसांझ आज हैं करोड़ों के मालिक

पंजाब के जालंधर जिले की फिल्लौर तहसील में एक छोटा सा गांव है दोसांझ कलां. इसी गांव में 6 जनवरी 1984 को दिलजीत दोसांझ का जन्म हुआ. ये वही समय था जब देश सिख दंगों के दर्द से गुजर रहा था और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी. उन दंगों में सिखों के कत्लेआम की कहानियां सुनते हुए ही दिलजीत बड़े हुए. बचपन से ही उनका रुझान संगीत की ओर था.