गुरुद्वारे में गाकर शुरू किया करियर, आज हैं टॉप पंजाबी एक्टर, दिलजीत दोसांझ आज हैं करोड़ों के मालिक
Diljit Dosanjh Birthday: दिलजीत दोसांझ आज गायकी और एक्टिंग के बड़े सुपरस्टार हैं. 160 करोड़ की संपत्ति के मालिक दिलजीत ने पंजाब के छोटे गांव से गुरुद्वारे और संघर्ष के सफर से ये मुकाम हासिल किया.
भारत से लेकर विदेशों तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाले दिलजीत दोसांझ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. पंजाबी गानों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक दिलजीत ने गायकी और एक्टिंग दोनों में अपनी अलग जगह बनाई है. छोटे से गांव से निकलकर ग्लोबल स्टार बनने तक का उनका सफर मेहनत और जुनून की मिसाल है.
Published at : 05 Jan 2026 01:26 PM (IST)
