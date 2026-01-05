रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिल गई है. पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा परिसर में ही रहेगा. इसी बीच जमानत के बाद राम रहीम का काफिला कई सारी महंगी गाड़ियों के साथ निकला. काफिला इस अंदाज में निकला मानों कोई दु्ष्कर्म का आरोपी नहीं बल्कि सेलिब्रिटी जा रहा हो. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

महंगी गाड़ियों के साथ जेल से रवाना हुआ राम रहीम का काफिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गुरमीत राम रहीम अपने काफिले के साथ सुनारिया जेल से बाहर आता दिखाई दे रहा है. इस दौरान उसके काफिले में लैंड क्रूजर, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है. सोशल मीडिया यूजर्स भी वीडियो को देखकर भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि दुष्कर्म के आरोपी को भी लोग इतना सम्मान जेल से बाहर आने पर आखिर क्यों दे रहे हैं. इतनी महंगी कारों से काफिला जैसा माहौल बनाने का मतलब क्या है. कुल मिलाकर इंटरनेट पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है.

आग बबूला हुए यूजर्स, बोले जमानत क्यों दी गई

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर भड़के हुए हैं. एक यूजर ने लिखा...रेप के आरोपी को पैरोल जमानत कुछ नहीं मिलना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...बलात्कार के आरोपी को जमानत कैसे मिल सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बलात्कार का आरोप लगने के बाद भी शर्म नहीं है, काफिले निकाले जा रहे हैं.

क्या हैं राम रहीम पर आरोप?

राम रहीम को CBI कोर्ट ने दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई थी, यानी कुल 20 साल की कैद. इसके बाद CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई. इसके अलावा डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम को सजा मिली हुई है. फिलहाल वह इन सभी मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

